本周五大權值股4檔勝大盤！台積電、台達電創天價 生醫股奪漲幅王

台股本周受川普公布半導體關稅100%消息影響，集中市場指數上漲586.88點、漲幅2.5%，櫃買指數也在中小型股表現活潑帶動下，上漲5.76點、漲幅2.46%，兩市周線皆連二紅，三大法人續買超581.49億元。個股方面，五大權值股除聯發科（2454）持平、其餘皆漲，台積電（2330）、台達電（2308）雙創新天價，沛爾生醫-創（6949）單周大漲近六成勇奪漲幅王。

觀察本周五大權值股表現，台積電周漲3.07%、收1,175元，期間最高寫下1,185元新天價，最低1,125元，周線由黑翻紅；鴻海（2317）周漲7.16%、收194.5元，期間最高197元、最低178.5元，周線連5紅；聯發科持平收1,350元，期間最高1,365元、最低1,320元；台達電周漲8.33%、收637元歷史新高，期間最高637元、最低578元，周線連12紅；富邦金（2881）漲3.15%、收85.2元，期間最高85.4元、最低81.9元，周線由黑翻紅。

個股表現上，本周漲幅前10名個股，仍以電子族群為主，但漲幅王由生醫股的沛爾生醫-創奪得。依序為：沛爾生醫-創漲59.91%、收339元，揚博（2493）漲48.63%、收141.5元，亞泰金屬（6727）漲47.02%、收118.5元，國碩（2406）漲43.02%、收18.95元，太欣（5302）漲33.92%、收9.12元，碩網（7547）漲31.51%、收144元，智伸科（4551）漲28.02%、收164.5元，達航科技（4577）漲26.83%、收28.6元，尖點（8021）漲25.15%、收82.6元，柏騰（3518）漲24.04%、收19.35元。

法人指出，下周將進入美國第2季重量級財報高峰，預期多數企業獲利可望優於預期，但仍需關注川普關稅政策的後續衝擊。此外，美國將公布CPI與零售銷售數據，中國大陸則將公布7月M1，皆可能牽動市場情緒。

雖全球關稅不確定性漸入尾聲，但「川普風險」仍存，後續須留意數月後關稅對企業成本與物價的實質影響，以及美國就業市場是否受衝擊；若兩者不如預期，市場恐再浮現停滯性通膨疑慮。法人建議，操作上不宜過度追高，應聚焦產業趨勢明確且基期偏低的標的，以控制風險並掌握成長機會。