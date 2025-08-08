大研生醫財報／上半年EPS 2.4元、獲利1.43億元 創新高

大研生醫（7780）8日公布上半年財報，上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後純益1.43億元，較去年同期大幅成長4,098.5%，每股純益為2.4元，創下歷史新高。

大研生醫同步公告7月營收為1.49億元，年增73.26%，累計前七個月營收為9.38億元，年增53.78%，延續上半年強勁的成長趨勢。

董事長張家銘表示，上半年營收年增逾五成，除持續鞏固既有市場外，更透過國際布局與產品創新，積極掌握亞太健康產業的黃金成長契機。他進一步指出，公司將持續深化科學實證優勢，結合數位化營運模式，強化核心競爭力與長期獲利表現。

展望下半年，大研生醫將加速拓展日本與澳洲等國際市場布局，並持續推進產品創新及優化既有市場競爭優勢。

同時，積極推動「七大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系，穩健推進營運成長並提升股東價值，朝亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。