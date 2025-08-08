營建類股沒跟大盤一起漲？ 專家：這兩道風轉向了

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

關稅議題逐漸明朗，台股指數在科技業帶動下，又重新回到2.4萬點的高檔水準，不過產業間卻是呈現兩樣情，目前營建類股指數仍較3月底關稅戰前跌幅達11%，更較去年第3季房貸之亂當時的指數高點，跌幅高達三成，顯示營建業在政策調控與市場信心轉向後，整體表現相當悶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安上路後房市交易熱絡，2024上半年預售市場熱銷，不過第3季房貸政策緊縮後，一、二手市場交易量都出現明顯量縮，尤其預售市場從上半年旺季一個月揭露1.4萬件，到近月一個月剩下約4千件。

曾敬德指出，去年第3季至今，房市交易量比腰斬還慘，營建類股指數同步一路下滑，對比股市已經回到2.4萬點、完全收復對等關稅後的跌幅來看，營建類股指數卻還較關稅戰前減少11%，更較去年第3季政策發酵當時，修正高達三成。

曾敬德表示，營建業對於政策的資金控管相當有感，雖然未來幾年還有近兩、三年的預售屋熱銷案子可望交屋入帳，但後續預售市場表現清淡，營建類股也因此出現資金流出的狀況，不過今年底銀行的自主管理實施屆滿一年，資金面可觀察是否有新的變化。

