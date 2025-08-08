快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8日受台積電（2330）創高卻收低影響，大盤同步陷入狹幅震盪，盤中最高24,131.46點、最低23,967.99點，尾盤買單拉抬台積電、鴻海（2317）、尖點（8021）、奇鋐（3017）等，終場指數小漲17點、收24,021點，成交值縮減至4,205億元。三大法人又轉賣超36.63億元。

累計一周，集中市場指數漲586.88點、漲幅2.5%，日均量增至3,851.6億元；櫃買指數漲5.76點、漲幅2.46%，日均量增至1,231.6億元。周線皆連二紅。三大法人連7周買超、續加碼581.49億元。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.56億元，投信賣超17億元；自營商買超（合計）12.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.64億元、自營商（避險）買超14.56億元。

8日成交值前五大個股有兩檔超過百億元，股價表現以京元電子（2449）漲停、奇鋐創高最搶眼。依序為：台積電304.87億元，股價跌0.42%、收1,175元；京元電子129.04億元，股價漲9.88%、收133.5元；鴻海123.29億元，股價持平於194.5元；尖點95.49億元，股價漲5.76%、收82.6元；奇鋐93.64億元，股價漲6.34%、收1,090元。

8日成交量超過10萬張個股有6檔，股價表現以尖點、華邦電（2344）雙漲逾半根停板最亮眼。依序為：富喬（1815）成交141,961張，股價漲2.76%、收55.9元；台新金（2887）成交133,902張，股價持平於16.6元；期街口布蘭特正2（00715L）成交121,812張，股價跌3.04%、收10.83元；尖點成交118,047張，股價漲5.76%、收82.6元；台玻（1802）成交108,163張，股價漲2.79%、收23.95元；華邦電成交102,889張，股價漲5.76%、收17.45元。

8日有22檔個股收漲停，其中股價百元以上占9檔，另有8檔成交量超過萬張，又以京元電子9.7萬張最夯，其次為佳能（2374）7.7萬張、國碩（2406）4.2萬張、金居（8358）4萬張、和椿（6215）3.5萬張、萬泰科（6190）3萬張、鈺創（5351）1.9萬張、金像電（2368）1.8萬張。

尖點 台積電

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

台股收盤守住2萬4大關小漲17點 台積電收1175元下跌5元

台股8日開高走低，早盤以24,026點開出，後續震盪走弱，尾盤受到拉抬，終場收24,021點，收回平盤之上，上漲17點，...

台股在全球標準型指數權重不變 不影響資金動向

明晟（MSCI）公司2025年8月7日中歐時間晚上11點（台灣為8日上午5點）公布第3季相關指數調整，預計於8月27日開...

營建類股沒跟大盤一起漲？ 專家：這兩道風轉向了

隨關稅議題逐漸明朗，台股指數在科技業帶動下，又重新回到2.4萬點的高檔水準，不過產業間卻是呈現兩樣情，目前營建類股指數仍...

台股續往高峰挺進！三大法人連買7周、再加碼581億 周線連二紅漲2.5%

台股8日受台積電（2330）創高卻收低影響，大盤同步陷入狹幅震盪，盤中最高24,131.46點、最低23,967.99點...

