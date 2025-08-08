快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

2025年第3季 MSCI 調整 台股一持平、兩降

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
MSCI標準型指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易所
MSCI標準型指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易所

明晟（MSCI）8月7日中歐時間晚上11點（台灣為8日上午5點）公布第3季相關指數調整，預計於8月27日開盤生效。

臺灣證券交易所說明，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重維持不變、新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.05個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重下降0.08個百分點，調整後權重分別為2.05%、19.4%及21.89%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。

MSCI 台股 新興市場指數

延伸閱讀

關稅政策底定…台股衝破24000點！專家：策略型ETF長線布局仍看好

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

台股收盤守住2萬4大關小漲17點 台積電收1175元下跌5元

台股8日開高走低，早盤以24,026點開出，後續震盪走弱，尾盤受到拉抬，終場收24,021點，收回平盤之上，上漲17點，...

台股在全球標準型指數權重不變 不影響資金動向

明晟（MSCI）公司2025年8月7日中歐時間晚上11點（台灣為8日上午5點）公布第3季相關指數調整，預計於8月27日開...

營建類股沒跟大盤一起漲？ 專家：這兩道風轉向了

隨關稅議題逐漸明朗，台股指數在科技業帶動下，又重新回到2.4萬點的高檔水準，不過產業間卻是呈現兩樣情，目前營建類股指數仍...

台股續往高峰挺進！三大法人連買7周、再加碼581億 周線連二紅漲2.5%

台股8日受台積電（2330）創高卻收低影響，大盤同步陷入狹幅震盪，盤中最高24,131.46點、最低23,967.99點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。