和潤營收／7月19億元、年減24% 出售子公司和雲行動服務股權影響

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）8日公告7月自結合併營收總計為19.63億元，年減24%，主因為去年8月配合集團整體發展策略調整，出售子公司和雲行動服務全數股權，導致本月合併營收與去年同期產生基期差異。

和潤企業7月整體營運表現中，以企業金融領域的成長最為顯著。和潤攜手子公司和潤興業及和勁企業，積極推動企業金融業務，結合靈活彈性的產品設計與專業團隊服務，成功拓展多元中小企業客群，截至7月，整體企金業績金額較去年同期已達雙位數成長，產品別占比亦突破三成，顯示和潤「專業分社化」策略奏效，進一步強化公司營運體質，驅動成長動能。

除了追求營運績效，和潤亦高度重視公司治理的強化與精進，已連續5年入選台灣「公司治理100指數」成分股，並於證交所「公司治理評鑑」中名列上市公司前20%；同時，更獲得中華信評「twAA-/twA-1+」與國際標準普爾(S&P Global)「BBB」雙信評評級肯定。子公司方面，和潤興業今年首次申請信評，即同步取得中華信評「twA+/twA-1」及S&P「BBB-」雙信評等級；而和潤電能則為台灣首家申請信評之民營綠電發電業者，首次評級即獲中華信評長期「twA+」和短期「twA-1」評等，且長期展望為「穩定」，充分展現和潤及子公司在經營穩健度與風險控管方面的專業實力與市場信賴。

此外，和潤亦密切關注國際政經局勢變化，掌握美國對等關稅政策對台灣市場可能產生的連動影響，已完成內部評估與應對機制，展現前瞻風控與應變能力。未來，和潤企業將持續深化企業金融布局，強化產品力與在地服務，同時積極評估拓展東南亞市場契機，打造多元成長引擎，朝向亞洲金融服務領導品牌邁進！

