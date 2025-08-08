證交所號召全民解鎖臺灣創新板 「找出 tib，找出未來」

臺灣證券交易所延續tib獨角獸LINE貼圖熱度，推出全新互動任務「尋找tib獨角獸」，自8月8日至31日號召全民參與。參加者只需觀看品牌形象影片，找出片中出現的「tib」標誌數量，即可完成任務、參加抽獎。

活動以「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」為核心，透過影音、視覺與社群互動，強化大眾對tib的認識與參與。證交所盼藉由任務設計，讓tib不再只是制度名詞，而成為全民共同理解與推動的創新語言。

證交所為激發參與熱度並擴大社群互動力，活動設計四種獎項機制，從不同角度提升參與動機、擴大品牌擴散：

早鳥獎：8月15日前完成任務者即具備抽獎資格

參加獎：無論答對與否，完成任務者皆可參加抽獎

答對獎：正確找出tib出現數量者，可再獲一次抽獎資格

券商加碼獎：透過每一家證券商專屬QRCODE連結完成活動，再獲得加碼抽獎機會

多元獎項設計讓每一位參與者都有感參與，不僅增添互動樂趣，也透過社群分享與證券商串聯，擴大tib在全民及資本市場的能見度與熟稔度。創新不再只是口號，而是從生活對話、任務參與中被自然理解與傳遞。

tib（臺灣創新板）不僅是協助創新企業登板的重要平台，更是臺灣邁向亞洲創新聚落的重要引擎。證交所持續以「敏捷、創新、科技」三大主軸為核心，吸引具潛力的國內外企業落腳台灣，打造躍升國際舞台的強力跑道。

準備好迎接挑戰了嗎？影片裡的每一個tib，都代表著一個潛力企業的起點、一個未來產業的動能、一個改變世界的可能。立即觀看影片、尋找tib、參與任務，讓創新從你我開始，與全台一起見證獨角獸的誕生。

尋找tib獨角獸活動 https://act.twse.com.tw/findtib

臺灣創新板tib專區 https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html