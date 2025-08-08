快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

證交所號召全民解鎖臺灣創新板 「找出 tib，找出未來」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所延續tib獨角獸LINE貼圖熱度，推出全新互動任務「尋找tib獨角獸」。（臺灣證券交易所/ 提供）
臺灣證券交易所延續tib獨角獸LINE貼圖熱度，推出全新互動任務「尋找tib獨角獸」。（臺灣證券交易所/ 提供）

臺灣證券交易所延續tib獨角獸LINE貼圖熱度，推出全新互動任務「尋找tib獨角獸」，自8月8日至31日號召全民參與。參加者只需觀看品牌形象影片，找出片中出現的「tib」標誌數量，即可完成任務、參加抽獎。

活動以「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」為核心，透過影音、視覺與社群互動，強化大眾對tib的認識與參與。證交所盼藉由任務設計，讓tib不再只是制度名詞，而成為全民共同理解與推動的創新語言。

證交所為激發參與熱度並擴大社群互動力，活動設計四種獎項機制，從不同角度提升參與動機、擴大品牌擴散：

早鳥獎：8月15日前完成任務者即具備抽獎資格

參加獎：無論答對與否，完成任務者皆可參加抽獎

答對獎：正確找出tib出現數量者，可再獲一次抽獎資格

券商加碼獎：透過每一家證券商專屬QRCODE連結完成活動，再獲得加碼抽獎機會

多元獎項設計讓每一位參與者都有感參與，不僅增添互動樂趣，也透過社群分享與證券商串聯，擴大tib在全民及資本市場的能見度與熟稔度。創新不再只是口號，而是從生活對話、任務參與中被自然理解與傳遞。

tib（臺灣創新板）不僅是協助創新企業登板的重要平台，更是臺灣邁向亞洲創新聚落的重要引擎。證交所持續以「敏捷、創新、科技」三大主軸為核心，吸引具潛力的國內外企業落腳台灣，打造躍升國際舞台的強力跑道。

準備好迎接挑戰了嗎？影片裡的每一個tib，都代表著一個潛力企業的起點、一個未來產業的動能、一個改變世界的可能。立即觀看影片、尋找tib、參與任務，讓創新從你我開始，與全台一起見證獨角獸的誕生。

尋找tib獨角獸活動 https://act.twse.com.tw/findtib

臺灣創新板tib專區 https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

社群 證交所

延伸閱讀

生技投資論壇 熱度引爆

PCB鏈營運 四家上秀

凌航6日上市 聚焦記憶體

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

台股收盤守住2萬4大關小漲17點 台積電收1175元下跌5元

台股8日開高走低，早盤以24,026點開出，後續震盪走弱，尾盤受到拉抬，終場收24,021點，收回平盤之上，上漲17點，...

和潤營收／7月19億元、年減24% 出售子公司和雲行動服務股權影響

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）8日公告7月自結合併營收總計為19.63億元，年減24%，主因為去年8月配合集團整體...

永豐金證券「台股儀表板」 助攻當沖、波段客贏者全拿

近期全球市場波動加劇，台股投資人急需高效工具應對挑戰。永豐金證券今年以「用戶分群×平台強化×科技自建」為核心，系統性升級...

「川普風險」仍在！AI 巨頭休憩 惟這兩檔各擁題材成亮點

美國總統川普日前針對半導體產品課徵關稅的政策，雖然讓全球晶片供應鏈暫時鬆了一口氣，但川普政策的模糊性與潛在的本土製造要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。