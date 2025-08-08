台股收盤守住2萬4大關小漲17點 台積電收1175元下跌5元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股8日開高走低，早盤以24,026點開出，後續震盪走弱，尾盤受到拉抬，終場收24,021點，收回平盤之上，上漲17點，漲幅0.07%，成交量4205億元。櫃買則收239.79點，上漲0.25點，台積電（2330）收1175元，下跌5元。

盤面上以類股來看電子通路、數位雲端、食品、居家生活、油電燃氣、塑膠等較為弱勢，另外玻陶、電子零組件、航運、鋼鐵、網通等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、新盛力（4931）、大量（3167）、環球晶（6488）、創意（3443）、辛耘（3583）、信驊（5274）、中光電（5371）、環宇-KY（4991）、南電（8046）、事欣科（4916）、祥碩（5269）、上詮（3363）、IET-KY（4971）、華碩（2357）、帆宣（6196）等。

而量大強勢的則有，尖點（8021）、奇鋐（3017）、定穎投控（3715）、雙鴻（3324）、富喬（1815）、智邦（2345）、台達電（2308）、台燿（6274）、金像電（2368）、漢唐（2404）、世芯-KY（3661）、神達（3706）、佳能（2374）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、金居（8358）、廣達（2382）、和椿（6215）等。

統一投顧表示，美國昨公布初領失業金人數增加略高於預期，加上上週疲弱的非農就業報告，FED 9月降息機率提高，有助於投資風險偏好回升；川普昨日宣布半導體晶片課徵100%關稅，但在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電不確定性消除。台股目前技術面強勢，在5日線未跌破前，短線上台股指數高檔震盪盤堅。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

