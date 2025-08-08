「川普風險」仍在！AI 巨頭休憩 惟這兩檔各擁題材成亮點

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
川普政策的模糊性與潛在的本土製造要求，依然為AI族群帶來不確定性。 圖／AI生成
美國總統川普日前針對半導體產品課徵關稅的政策，雖然讓全球晶片供應鏈暫時鬆了一口氣，但川普政策的模糊性與潛在的本土製造要求，依然為AI族群帶來不確定性，8日台積電（2330）在連兩日創高、觸及1185元天價後疲態顯露，鴻海（2317）、聯發科（2454）等也返回平盤上下休憩；惟勤誠（8210）、京元電子（2449）各擁利多放量漲停，成為盤面亮點。

勤誠第2季營收達54.43億元，季增31%、年增50.9%；毛利率29.9%，創22季新高，季增1個百分點、年增4.6個百分點；稅後純益8.29億元，季增24.3%、年增83%；每股純益6.87元，創歷史新高。上半年累計營收95.97億元，年增50.4%；稅後純益14.96億元，年增82.9%，每股純益12.4元，穩賺超過一個股本。

此外，勤誠董事會已決議投入12億元於美國德州設立量產廠，積極搶攻AI商機。公司高層表示，將持續推動全球布局與供應鏈、研發在地化，未來雙總部、雙營運中心都是選項，「只要客戶在哪，勤誠就會在哪」。

京元電子方面，受惠美國四大雲端伺服器廠持續加碼AI建設，測試需求激增，股價觸及漲停133.5元，成交量擠進台股前五名。

京元電子去年資本支出約148.5億元，因應AI訂單強勁，2025年資本支出由原估的233億元、上修至269.6億元，逾七成資金將投入測試機台及相關設備，進一步推升營運成長動能。

