陳立白一句話、華邦電領記憶體股回神大漲 還有這樁「強強聯手案」添喜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片
全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4，南韓媒體卻報導指出停供計畫將遞延至2026年底；消息衝擊7日台股相關記憶體股的表現，不過，威剛（3260）董事長陳立白則是表示，某大廠的DDR4停產計畫並未改變，持續看好下半年DDR4的需求；另外，南亞科（2408）及鈺創（5351）也宣布將合資成立公司，搶攻AI記憶體商機；8日由華邦電（2344）、南亞科領軍記憶體回神大漲，鈺創更是亮燈漲停。

根據南韓媒體《The Elec》報導指出，近期DDR4報價飆漲，在獲利誘因提高的情況下，三星停供DDR4計畫喊卡，將遞延至2026年底實行；由於三星停供DDR4計畫出現遞延，市場擔心，原本因三星等大廠退場所帶動的DDR4現貨價飆漲行情恐出現反轉，南亞科、華邦電、威剛、晶豪科（3006）等記憶體廠恐都將面臨壓力。

不過，威剛董事長陳立白表示，第3季DRAM與NAND Flash合約價將繼續向上攀升，特別是某大廠的DDR4停產計畫並未改變，持續看好下半年DDR4的需求。公司在握有充足的庫存水位可支援主要客戶需求下，展望本季營運績效將可望持續呈多頭走勢。

南亞科與鈺創則是宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司5億元；合資公司為因應新興AI邊緣運算市場快速發展，將結合雙方資源與專業技術，並運用南亞科的先進製程與產能，提供高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，拓展AI邊緣運算的多元應用商機。

陳立白一句話澄清了三星年底停供DDR4的訊息，記憶體股8日也回神，由華邦電領軍衝鋒，華邦電以16.75元開高後一度衝達18.05元，逼近漲停18.15元，盤中漲幅逾6%；另外，傳出將組合資公司搶攻AI記憶體領域的南亞科及鈺創也大漲。

南亞科以42.5元開高後一度拉升至46.2元，逼近漲停46.4元，盤中漲幅近5%；鈺創以28.05元開高，盤中衝上漲停30.1元，股價表現強勢；另外，晶豪科盤中漲幅逾3%，威剛盤中漲幅逾2%，品安（8088）也是上漲表現。

陳立白一句話、華邦電領記憶體股回神大漲 還有這樁「強強聯手案」添喜

