金像電、金居、健鼎同創天價！PCB 族群紅燈閃不停、還包辦人氣冠亞軍

台積電（2330）8日再創天價1185元後，頻頻翻黑，台股也隨之於24000關前震盪。但PCB族群多頭熱情不減，金像電（2368）、金居（8358）、健鼎（3044）漲停且創新天價，亞泰金屬（6727）、榮科（4989）、泰鼎-KY（4927）跟著亮紅燈，高技（5439）寫也創新高274元，定穎投控（3715）、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、精成科（6191）等漲聲一片，富喬（1815）、台玻（1802）更勇奪成交量冠亞軍，股價雙漲逾2%，族群持續呈現量價齊揚勢態。

金像電、健鼎2025年上半年獲利同創新高，早盤股價分別攀上409元與313.5元新天價。

其中，健鼎第2季稅後純益24.44億元，季增3.7%、年增22.9%，每股純益4.65元，雙創單季新高；上半年稅後純益48億元，年增25.4%，每股純益9.13元，賺贏去年同期的7.28元。第3季在傳統旺季需求下，可望溫和成長。

金像電上半年營收258.74億元，年增39.9%；稅後純益34.46億元，年增25.8%；每股純益7.08元，同樣賺贏去年同期的5.63元，創同期新高。

美系券商指出，短期內PCB高階產能有點短缺，加上東南亞的新廠初期良率提升需要時間，所以CSP廠也在認證新的供應商，在此趨勢下，Tier-1及Tier-2的廠商代表如金像電、健鼎都有望受惠。

PCB族群持續發燒，台光電（2383）股價飆破千元大關，金像電、金居等多檔個股頻創新高，展現強勁攻勢，人氣不墜。分析師指出，除持續關注族群中的指標領頭羊外，具備多重題材優勢的ABF三雄也不容忽視，受益於BT載板報價回溫、AI ASIC交換器需求增加，以及相對低基期，潛力可期；另看好PA三雄的成長動能，認為該族群將成為另一波市場亮點，可留意。