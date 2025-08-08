千金門口探頭！智邦盤中衝破千元 創網通股新紀錄

網通大廠智邦（2345）上半年每股稅後純益18.18元，外資及本土法人都看好智邦後續營運表現，紛紛調高目標價至「千元」以上，智邦今日早盤開低來到966元，盤中震盪走高，一度站上千元，成為網通廠首家「千金股」。

最新美系外資報告指出，智邦第2季受匯率影響，但第3季起AI加速器穩健成長，新一代產品將推升ASP（產品平均單價），加上800G網路交換器滲透率續持續擴大，而智邦既有及新客戶合作深化，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，也可望年底前開始出貨，推升第3季營收可望續創新高，下半年營運持續成長。

外資預估，第3季營收持續成長，每股純益可望超過10元，大賺一個股本，2025年智邦營收可望衝上2,257億元，較去年1,104億元倍增，維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1,170元。

智邦日前董事會通過上半年財報，第2季合併營收606.05億元，季增41.8%，年增148.3%，營業毛利108.55億元，季增26.2%，年增109.4%，毛利率17.9%，低於第1季的20.1%，合併營業利益81.16億元，季增37.4%，年增166.3%，匯損影響約17億元，，稅後純益為50.32億元，季減1.0%，年增94.9%，單季每股純益9.01元，為同期新高，歷史次高。

累計上半年智邦營收為1,033.55億元，年增138.9%，營業毛利194.58億元，年增113.4%，毛利率18.82%，低於去年同期21.1%，營業利益為140.22億元，年增182.2%，稅後純益為101.59億元，年增110.6%，每股純益18.18元。