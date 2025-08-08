快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

千金門口探頭！智邦盤中衝破千元 創網通股新紀錄

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
網通每股獲利王智邦上半年獲利亮眼，下半年展望佳，外資調高目標價至1,170元，推動智邦股價一度碰觸「千元」大關，成網通產業首家「千金股」。網路截圖
網通每股獲利王智邦上半年獲利亮眼，下半年展望佳，外資調高目標價至1,170元，推動智邦股價一度碰觸「千元」大關，成網通產業首家「千金股」。網路截圖

網通大廠智邦（2345）上半年每股稅後純益18.18元，外資及本土法人都看好智邦後續營運表現，紛紛調高目標價至「千元」以上，智邦今日早盤開低來到966元，盤中震盪走高，一度站上千元，成為網通廠首家「千金股」。

最新美系外資報告指出，智邦第2季受匯率影響，但第3季起AI加速器穩健成長，新一代產品將推升ASP（產品平均單價），加上800G網路交換器滲透率續持續擴大，而智邦既有及新客戶合作深化，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，也可望年底前開始出貨，推升第3季營收可望續創新高，下半年營運持續成長。

外資預估，第3季營收持續成長，每股純益可望超過10元，大賺一個股本，2025年智邦營收可望衝上2,257億元，較去年1,104億元倍增，維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1,170元。

智邦日前董事會通過上半年財報，第2季合併營收606.05億元，季增41.8%，年增148.3%，營業毛利108.55億元，季增26.2%，年增109.4%，毛利率17.9%，低於第1季的20.1%，合併營業利益81.16億元，季增37.4%，年增166.3%，匯損影響約17億元，，稅後純益為50.32億元，季減1.0%，年增94.9%，單季每股純益9.01元，為同期新高，歷史次高。

累計上半年智邦營收為1,033.55億元，年增138.9%，營業毛利194.58億元，年增113.4%，毛利率18.82%，低於去年同期21.1%，營業利益為140.22億元，年增182.2%，稅後純益為101.59億元，年增110.6%，每股純益18.18元。

智邦 營收

延伸閱讀

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

金門民代涉嫌道路尋仇聚眾鬥毆 遭地檢起訴

智邦財報／上半年每股大賺18.18元 外資目標價拉高至1170元

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

「川普風險」仍在！AI 巨頭休憩 惟這兩檔各擁題材成亮點

美國總統川普日前針對半導體產品課徵關稅的政策，雖然讓全球晶片供應鏈暫時鬆了一口氣，但川普政策的模糊性與潛在的本土製造要求...

永豐金證券「台股儀表板」 助攻當沖、波段客贏者全拿

近期全球市場波動加劇，台股投資人急需高效工具應對挑戰。永豐金證券今年以「用戶分群×平台強化×科技自建」為核心，系統性升級...

陳立白一句話、華邦電領記憶體股回神大漲 還有這樁「強強聯手案」添喜

全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4，南韓媒體卻報導指出停供計畫將遞延至2026年底；消息衝擊7日台股相關記憶體股的...

金像電、金居、健鼎同創天價！PCB 族群紅燈閃不停、還包辦人氣冠亞軍

台積電（2330）8日再創天價1185元後，頻頻翻黑，台股也隨之於24000關前震盪。但PCB族群多頭熱情不減，金像電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。