快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

世界機器人大會登場！佳能漲停創天價帶動族群齊揚

中央社／ 新竹8日電
圖為之前世界機器人大會，參觀者用手機拍攝優比選人型機器人。（路透資料照片）
圖為之前世界機器人大會，參觀者用手機拍攝優比選人型機器人。（路透資料照片）

2025年世界機器人大會（WRC）今天在北京登場，機器人族群再度吸引市場資金湧入，股價齊揚，其中，佳能強攻漲停，達74.1元，創新天價，和椿盤中也攀高至132.5元，漲幅逾9%。

為期5天的世界機器人大會登場，宇樹科技創辦人王興興等超過400名企業家、國際科學家和組織代表齊聚一堂，深入探討產業趨勢與創新應用等，宇樹和銀河通用等200多家企業將展出超過1500件產品，其中，將有超過50家人形機器人企業參展。

台積電董事長暨總裁魏哲家在今年股東會中說，人形機器人現在就開始對台積電營收產生顯著貢獻，不必等2026年、2027年，而且一定會反映在財報上。他在7月法人說明會進一步說，客戶看好人形機器人市場前景，預期商機將大於電動車10倍。

隨著世界機器人大會登場，市場資金湧入機器人族群，推升相關概念股紛紛走高，佳能強攻漲停，達74.1元，創下新天價。和椿盤中達132.5元，上漲逾9%，創下波段新高。

羅昇盤中達109元，上漲9%，上銀達218.5元，上漲3.3%，廣明和直得分別達94元及89.1元，漲幅約2.6%及4.58%，為盤面表現相對亮眼的族群。

佳能 機器人 台積電

延伸閱讀

不滿軍公教待遇審議委員會無公教代表 全教總批座談是摸頭大會拒出席

81萬起「就像買車」　北京首間具身智慧機器人4S店亮相

環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

避免「塑膠減產」再陷僵局 大會拋「永續生產」拚最終條文

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

「川普風險」仍在！AI 巨頭休憩 惟這兩檔各擁題材成亮點

美國總統川普日前針對半導體產品課徵關稅的政策，雖然讓全球晶片供應鏈暫時鬆了一口氣，但川普政策的模糊性與潛在的本土製造要求...

永豐金證券「台股儀表板」 助攻當沖、波段客贏者全拿

近期全球市場波動加劇，台股投資人急需高效工具應對挑戰。永豐金證券今年以「用戶分群×平台強化×科技自建」為核心，系統性升級...

陳立白一句話、華邦電領記憶體股回神大漲 還有這樁「強強聯手案」添喜

全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4，南韓媒體卻報導指出停供計畫將遞延至2026年底；消息衝擊7日台股相關記憶體股的...

金像電、金居、健鼎同創天價！PCB 族群紅燈閃不停、還包辦人氣冠亞軍

台積電（2330）8日再創天價1185元後，頻頻翻黑，台股也隨之於24000關前震盪。但PCB族群多頭熱情不減，金像電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。