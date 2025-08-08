世界機器人大會登場！佳能漲停創天價帶動族群齊揚

2025年世界機器人大會（WRC）今天在北京登場，機器人族群再度吸引市場資金湧入，股價齊揚，其中，佳能強攻漲停，達74.1元，創新天價，和椿盤中也攀高至132.5元，漲幅逾9%。

為期5天的世界機器人大會登場，宇樹科技創辦人王興興等超過400名企業家、國際科學家和組織代表齊聚一堂，深入探討產業趨勢與創新應用等，宇樹和銀河通用等200多家企業將展出超過1500件產品，其中，將有超過50家人形機器人企業參展。

台積電董事長暨總裁魏哲家在今年股東會中說，人形機器人現在就開始對台積電營收產生顯著貢獻，不必等2026年、2027年，而且一定會反映在財報上。他在7月法人說明會進一步說，客戶看好人形機器人市場前景，預期商機將大於電動車10倍。

隨著世界機器人大會登場，市場資金湧入機器人族群，推升相關概念股紛紛走高，佳能強攻漲停，達74.1元，創下新天價。和椿盤中達132.5元，上漲逾9%，創下波段新高。

羅昇盤中達109元，上漲9%，上銀達218.5元，上漲3.3%，廣明和直得分別達94元及89.1元，漲幅約2.6%及4.58%，為盤面表現相對亮眼的族群。