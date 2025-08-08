快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

MSCI 全球小型指數新增7檔台灣成分股 其中這2檔飆上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

MSCI公布季度調整結果，全球標準型指數台灣成分股新增康霈*（6919）、川湖（2059）2檔，全球小型指數台灣成分股新增7檔，以8日股價表現來看，高技（5439）及智通*（8932）盤中創下歷史新高，表現搶眼；康霈、富喬（1815）、印能科技也是上漲表現。

MSCI調整權重，台股在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調至19.40%，調降0.05%；在MSCI亞洲除日本指數權重由21.97%下調至21.89%，調降0.08%。最新權重將在8月26日收盤生效。

MSCI台灣成分股部分，全球標準型指數新增康霈、川湖，刪除寶成（9904）、潤泰新（9945）轉進全球小型指數；全球小型指數台灣成分股新增7檔，包括印能科技、高技、富喬、兆聯實業、智通、寶成、潤泰新，刪除康霈、華紙（1905）、皇翔（2545）、川湖等4檔，其中川湖、康霈納入全球標準型指數新增成分股中。

以8日的股價表現來看，川湖在7日盤中一度衝達3,050元，創歷史新高，收盤則未站上3,000元關卡，早盤以2,960元開高後再衝3,000元關卡，一度拉升至3,020元，但股價衝高後乏力也曾翻黑至2,890元，盤中力守紅盤；康霈以136.5元開高後一度拉升至137.5元，盤中漲幅逾2%。

全球小型指數台灣成分股新增的7檔成分股中，高技一度衝達274元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%；智通開高後衝達181元，創下歷史新高，盤中漲幅逾2%。

富喬先前曾寫下58元的天價紀錄，早盤以54.8元開出後一度拉升至56.6元，盤中漲幅逾1%；印能科技以1,120元開高，盤中雖小翻黑但隨後再拉升，盤中漲幅逾2%；不過，兆聯實業、潤泰新則是下跌的表現。

MSCI

延伸閱讀

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票

全民權證／川湖 二檔熱呼呼

川湖獲大摩調高目標價32.6% 股價受激勵創新高

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股8日開盤指數上漲22.88點，開盤指數為24,026.65點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤

台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，...

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠或與美國廠商有合作關係。對此，富邦金控（2881）首...

MSCI 全球小型指數新增7檔台灣成分股 其中這2檔飆上天價

MSCI公布季度調整結果，全球標準型指數台灣成分股新增康霈*（6919）、川湖（2059）2檔，全球小型指數台灣成分股新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。