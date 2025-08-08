MSCI 全球小型指數新增7檔台灣成分股 其中這2檔飆上天價

MSCI公布季度調整結果，全球標準型指數台灣成分股新增康霈*（6919）、川湖（2059）2檔，全球小型指數台灣成分股新增7檔，以8日股價表現來看，高技（5439）及智通*（8932）盤中創下歷史新高，表現搶眼；康霈、富喬（1815）、印能科技也是上漲表現。

MSCI調整權重，台股在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調至19.40%，調降0.05%；在MSCI亞洲除日本指數權重由21.97%下調至21.89%，調降0.08%。最新權重將在8月26日收盤生效。

MSCI台灣成分股部分，全球標準型指數新增康霈、川湖，刪除寶成（9904）、潤泰新（9945）轉進全球小型指數；全球小型指數台灣成分股新增7檔，包括印能科技、高技、富喬、兆聯實業、智通、寶成、潤泰新，刪除康霈、華紙（1905）、皇翔（2545）、川湖等4檔，其中川湖、康霈納入全球標準型指數新增成分股中。

以8日的股價表現來看，川湖在7日盤中一度衝達3,050元，創歷史新高，收盤則未站上3,000元關卡，早盤以2,960元開高後再衝3,000元關卡，一度拉升至3,020元，但股價衝高後乏力也曾翻黑至2,890元，盤中力守紅盤；康霈以136.5元開高後一度拉升至137.5元，盤中漲幅逾2%。

全球小型指數台灣成分股新增的7檔成分股中，高技一度衝達274元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%；智通開高後衝達181元，創下歷史新高，盤中漲幅逾2%。

富喬先前曾寫下58元的天價紀錄，早盤以54.8元開出後一度拉升至56.6元，盤中漲幅逾1%；印能科技以1,120元開高，盤中雖小翻黑但隨後再拉升，盤中漲幅逾2%；不過，兆聯實業、潤泰新則是下跌的表現。