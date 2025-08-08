快訊

台積電創高後拉回 台股24,000點附近震盪

中央社／ 台北8日電
台股指數震盪，盤中最高達24131.46點，創下波段新高，而後在24000點附近震盪。中央社
台股指數震盪，盤中最高達24131.46點，創下波段新高，而後在24000點附近震盪。中央社

台積電今天股價走勢震盪，在創下1,185元新天價後拉回，一度由紅翻黑，達1,175元，下跌5元，台股指數也隨著震盪，盤中最高達24,131.46點，創下波段新高，而後在24,000點附近震盪。

至10時50分，台股加權指數為24,012.81點，上漲9.04點，成交值新台幣2,521億元。

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免，市場預期台積電可望免於半導體關稅影響，台積電美國存託憑證（ADR）7日勁揚4.86%。台積電早盤攀高至1,185元，創下新天價，上漲5元，隨後震盪走低，一度翻黑，達1,175元，下跌5元。

權值股鴻海和聯發科在平盤附近震盪，高價股漲跌互見，股王信驊滑落至4,670元，下跌1,15元，股后世芯-KY攀高至3,870元，上漲105元。電子類股指數小漲。

傳統產業股呈現漲跌互見局面，鋼鐵和航運類股指數上漲逾1%，玻璃類股指數大漲約6.8%，表現強勢，塑膠和食品類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數台灣成分股新增康霈、川湖，皆由全球小型指數轉入，刪除的寶成、潤泰新轉進全球小型指數。

MSCI全球小型指數新增7檔台灣成分股，包括印能科技、高技、富喬、兆聯實業、寶成、潤泰新、智通，並刪除康霈、華紙、皇翔、川湖等4檔台灣成分股。

