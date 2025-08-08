鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

【文．玩股華安】

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。

而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

樺漢近年來持續找大客戶結盟，在 2022 年，董事長朱復銓便親自飛往美國，與 Google 全球各地辦公室開了一百多場會議，最終成功爭取 Google 投資超過 11 億元，入股樺漢成為策略股東。

當年也同步引入聯發科、威盛等科技巨頭，攻雲端整合事業。

從工業電腦製造出發，樺漢正一步步完成它的願景，成為全球企業智慧化的整合平台夥伴。

透過雲端、AI、物聯網的深度融合，樺漢打造出 ESaaS 智慧解決方案生態系統，協助客戶實現數位轉型。

在 Google Cloud 的技術支援下，公司將智慧製造、金融、城市與零售場域的應用串聯成一體，進一步推動產業文化的革新與效率提升。這不僅是一場技術的演進，更是樺漢帶領產業邁向新世代的實踐。

三大事業體營收占比

樺漢目前營運結構穩健，主要由三大事業體組成：

工控設計（約佔18.5%）：提供工業用電腦、嵌入式系統、自助收銀與票務系統等。 品牌通路（約佔40%）：併購歐洲Kontron後打入歐盟工業、能源、軌道交通與醫療系統供應鏈，並延伸至邊緣AI與嵌入式軟體。 系統整合（約佔41.5%）：來自旗下帆宣科技，承接半導體廠、電動車充電樁與智慧工廠等大型工程案，是近年營收主力。

樺漢也攻邊緣AI與AI機器人

AI機器人具備邊緣運算能力、搭載AI演算法與感測系統的智慧化設備。

樺漢在此領域的核心角色，是結合工控硬體、AI視覺平台與IoT通訊能力，協助製造、物流、醫療等場域進行設備智慧化升級。

近年，樺漢與 NVIDIA、Google Cloud 深度合作，打造 AI 視覺平台，並協助製造、物流、醫療等產業導入 AI 機器人解決方案。

旗下 Kontron 更在 2025 年推出新一代邊緣AI單板電腦，主攻工業自動化、醫療照護、智慧城市等領域，象徵樺漢正穩步成為「邊緣運算概念股」。

SaaS 平台轉型：打造工業版的AI雲服務

打造工業版的AI雲服務樺漢的轉型不僅止於產品，而是整體商業模式的變革。

公司推出名為 ESaaS（Ennoconn Solution as a Service） 的智慧解決方案平台，結合工控設備、雲端演算、資料視覺化、遠端維運功能，提供客戶「用訂閱的方式取得工業升級能力」。

ESaaS 是樺漢科技提出的業界首創智慧解決方案即服務概念，整合 AIoT、雲端管理、生成式 AI、機器視覺等技術，應用於智慧製造、智慧能源、智慧零售、智慧金融、智慧家居等領域。

此平台不僅提升工業效能與品質，也可作為企業數位轉型的關鍵工具，其模擬能力與快速導入特性，有效降低錯誤率與品質風險。

2025年第一季ESaaS(Ennoconn Solution as a Service) 營收持續成長，年增率15%，其中 AI 方案推動 ESaaS 平台年增近 70%。，這類「平台型營收」毛利率高、客戶黏著度強，有望成為樺漢下一波財務成長動能。

不畏懼關稅風險，樺全球有16個廠區，光是美國本土就有3個廠

關稅風險低，樺漢啟動全球供應鏈，包括：

美國田納西州新廠：轉移部分墨西哥產能，與客戶策略聯盟生產，降低美國關稅與物流成本。 3PL全球物流中心：建立分布式供應鏈，提升彈性、避開貿易衝擊。 廠區分布：台灣（研發）、中國（China for China）、美國、越南、馬來西亞、匈牙利（歐洲樞紐）。

從併購王到不斷找盟友，看好樺漢營運動能

靠著母公司鴻海的背景加持，搭配與全球夥伴的策略結盟，以及智慧邊緣裝置與 AI 運算平台的逐步落地，樺漢已蛻變為數位解決方案平台企業的關鍵轉型。

隨著 AI 驅動的智慧製造、零售與城市建設持續推進，人工智慧與雲端技術的深度整合，已成為新一輪產業升級的核心引擎。

就技術定位與股價結構來看，樺漢自 2018 年股價大幅修正後，至 2023 年築出長期底部，近期持續穩守頸線之上區間震盪，底部結構逐漸成形。

展望未來，隨著營運動能加速、AI 應用擴大，是值得關注的個股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI加持！鴻海（2317）旗下小金雞－樺漢（6414）成長動能蓄勢待發。