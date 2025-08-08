PCB 績優股財報亮眼！健鼎、金像電再掀比價行情

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB績優股財報亮眼，老牌PCB大廠健鼎（3044）、伺服板龍頭金像電（2368）8日再掀比價行情。華通（2313）也漲逾4%。

PCB每股獲利王健鼎（3044）7日公布最新獲利資訊，2025年第2季營收179億元，毛利率26.21%，季增1.25%，年增3.16%，營業利益32.24億，營業利益率18.01%，季增1.36%，年增4.17%，稅前純益34.46億元，稅前純益率19.25%，季增0.91%，年增3.26%，稅後純益24.44億元，單季每股純益4.65元。史上最佳單季獲利。

伺服板龍頭金像電昨也公布財報數字，上半年營收258.74億元，年增39.9%，上半年稅後純益34.46億元，年增25.8%，上半年每股稅後純益為7.08元，也創歷年同期新高。

同時HDI龍頭華通昨也公布財報，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

業界說，PCB族群當中板廠每股獲利王仍屬健鼎，台光電（2383）則為銅箔基板材料商，板廠和材料比較基礎仍不同。

健鼎昨說明，2025年第2季營收179億元，單季毛利率26.2%，季增與年增逾1.2個百分點，第2季受惠伺服器/記憶體模組/手機板比例逐步提升，單季稅後純益24.44億元，季增3.7%，年成長22.9%，單季每股純益4.65元，獲利與EPS同創單季新高。

健鼎昨也公布2025年7月營收62.74億元，創史上最佳7月新高，月增11.3%，年增6.8%，2025年前七月營收413.05億元，年增11.8%。

展望第3季，健鼎提到，仍有傳統旺季需求，預期可望溫和成長。

此外，HDI龍頭華通昨董事會通過今年第2季財報，單季營收182億元，年增7.8％，營收創同期歷史新高，毛利率18.2%，年增3.3個百分點，單季淨利8.31億元，每股稅後純益（EPS）0.70元，累計上半年營收為349.30億元，較去年同期增加7.7%，上半年淨利21.44億元，年增0.4%，上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

華通也說，今年第2季營運延續第1季的淡季不淡態勢，主要是美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等皆穩定出貨，整體產能利用率維持在相對高檔，也使毛利率自第1季17.17%再往上提升達18.24%。觀察近期營運，受惠於客戶逐漸啟動新品備貨，7月營收達59.95億元，累計1至7月營收創下同期歷史新高。

華通提到，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固，而泰國廠的規模放大，也勢必會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。

