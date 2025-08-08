快訊

台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，續創歷史新高價，可惜逢高賣壓出現，股價翻黑下滑至1,175元，下跌5元，盤中企圖守住平盤。

台股周四大漲556.41點收在24,003.77點，台積電收1,180元寫下歷史新高，市值30.6兆元，若依美元計算，則是超越波克夏公司（Berkshire Hathaway），站穩全球第十。

美國對等關稅正式生效，美股周四漲跌互見，道瓊工業指數下跌224.48點，跌幅0.5%，收43,968.64點；標普500指數小跌5.06點，跌幅不到0.1%，收6,340點；那斯達克綜合指數再創歷史新高，上漲73.27點，漲幅0.4%，報收21242.70點；費城半導體指數上漲1.5%。

台積電8日以1,180元平盤開出，早盤一度衝高至1,185元，再飆出天價，不過盤中買氣不夠，股價翻黑下滑至1,175元。

台積電 道瓊工業指數

