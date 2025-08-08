聽新聞
0:00 / 0:00
台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤
台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，續創歷史新高價，可惜逢高賣壓出現，股價翻黑下滑至1,175元，下跌5元，盤中企圖守住平盤。
台股周四大漲556.41點收在24,003.77點，台積電收1,180元寫下歷史新高，市值30.6兆元，若依美元計算，則是超越波克夏公司（Berkshire Hathaway），站穩全球第十。
美國對等關稅正式生效，美股周四漲跌互見，道瓊工業指數下跌224.48點，跌幅0.5%，收43,968.64點；標普500指數小跌5.06點，跌幅不到0.1%，收6,340點；那斯達克綜合指數再創歷史新高，上漲73.27點，漲幅0.4%，報收21242.70點；費城半導體指數上漲1.5%。
台積電8日以1,180元平盤開出，早盤一度衝高至1,185元，再飆出天價，不過盤中買氣不夠，股價翻黑下滑至1,175元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言