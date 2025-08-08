外資調高元太等五檔目標 上修勤誠預估

統一投顧整理外資提高智邦（2345）、元太（8069）、健鼎（3044）及金像電（2368），上修勤誠（8210）預估。

美系券商調升智邦目標價，第2季毛利率符合預期，OPM優於美系大行的預期，因成本管控得宜。券商預期第3季營收季增個位數，預期第4季有更多的800G switch被採用，伴隨ASP提升。券商上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至40.3/49.3/54.2，以明年25xPE評價，同步升目標。

美系大行認為關稅議題已反應在元太股價行為，第2季有提早拉貨現象，毛利率因產品組合轉佳升至55.8%。展望下半年，預期營收動能延續，VisionGroup加速推進部署計畫、Amazon推出更多彩色閱讀器，包括新SKU與兒童專用型號。e-paper需求穩健下，市占率有望提升，然後ESL持續成長。上修今、明年至9.97/12.17，2026年維持14.27，評等升至OW，同步升目標。

美系券商觀察AI需求若渴，短期內PCB高階產能有點短缺，加上東南亞的新廠初期良率提升需要時間，所以CSP廠也在認證新的供應商。券商認為在此趨勢下，Tier-1及Tier-2的廠商代表如金像電、健鼎都受益此趨勢。券商上修今明年獲利預估，同步升目標。

勤誠7日法說會後，美系大行認為第2季毛利率優於預期，同時預估第3季營收季持平，下半年營收優於上半年。毛利率還是有受匯率影響，不過券商還是上修2025-2527年EPS至26.5/33.3/38.3，重申正向評等不變。