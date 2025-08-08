快訊

外資調高元太等五檔目標 上修勤誠預估

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投顧整理外資提高智邦（2345）、元太（8069）、健鼎（3044）及金像電（2368），上修勤誠（8210）預估。

美系券商調升智邦目標價，第2季毛利率符合預期，OPM優於美系大行的預期，因成本管控得宜。券商預期第3季營收季增個位數，預期第4季有更多的800G switch被採用，伴隨ASP提升。券商上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至40.3/49.3/54.2，以明年25xPE評價，同步升目標。

美系大行認為關稅議題已反應在元太股價行為，第2季有提早拉貨現象，毛利率因產品組合轉佳升至55.8%。展望下半年，預期營收動能延續，VisionGroup加速推進部署計畫、Amazon推出更多彩色閱讀器，包括新SKU與兒童專用型號。e-paper需求穩健下，市占率有望提升，然後ESL持續成長。上修今、明年至9.97/12.17，2026年維持14.27，評等升至OW，同步升目標。

美系券商觀察AI需求若渴，短期內PCB高階產能有點短缺，加上東南亞的新廠初期良率提升需要時間，所以CSP廠也在認證新的供應商。券商認為在此趨勢下，Tier-1及Tier-2的廠商代表如金像電、健鼎都受益此趨勢。券商上修今明年獲利預估，同步升目標。

勤誠7日法說會後，美系大行認為第2季毛利率優於預期，同時預估第3季營收季持平，下半年營收優於上半年。毛利率還是有受匯率影響，不過券商還是上修2025-2527年EPS至26.5/33.3/38.3，重申正向評等不變。

營收 毛利率

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

勤誠 第2季獲利創高

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

健鼎上半年每股純益9.13元 金像電7.08元

台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股8日開盤指數上漲22.88點，開盤指數為24,026.65點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤

台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，...

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調...

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠或與美國廠商有合作關係。對此，富邦金控（2881）首...

PCB 績優股財報亮眼！健鼎、金像電再掀比價行情

PCB績優股財報亮眼，老牌PCB大廠健鼎（3044）、伺服板龍頭金像電（2368）8日再掀比價行情。華通（2313）也漲...

