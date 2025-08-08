快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI 成分股新增川湖 營運動能持續向上且獲利表現進一步成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI季度調整新增川湖（2059）。 路透
MSCI季度調整新增川湖（2059）。 路透

MSCI季度調整新增川湖（2059），群益投顧表示，川湖營運動能穩健向上且獲利表現進一步成長；2026年美國新廠產能加入貢獻，長期成長趨勢明確。故給予Buy投資建議。

川湖2025年第2季營收為42.29億元，季增7%，年增68%，毛利率77.5%，營業利益率70.1%，匯兌損失22.43億元，稅後淨利6.14億元，每股稅後盈餘(EPS)6.45元。營收規模持續向上，且若排除匯率因素，營收季成長可達17%，顯示客戶需求相當強勁。毛利率也優於先前市場預期，主要原因包含工廠自動化及智慧化所帶來生產效率提升，以及規模經濟效應與產品組合優化，目前稼動率約為60%，產能足以滿足客戶需求。

川湖第2季業外損失約20.68億元，其中主要是受到匯兌損失22.4億元所影響，使當季EPS受到侵蝕，累積上半年營收81.83億元，年增84%，毛利率76.8%，營業利益率69.5%，稅後淨利31.26億元，累積EPS為32.8元。

川湖2025年7月營收為14.06億元，月增1.5%，年增58.8%。展望後市，正向看待整體AI未來發展，第3季相較於第2季仍還有成長空間，下半年會比上半年表現更佳。

隨著各種AI模型及CSP廠商持續發展擴張，包括現在的GB200量產，以及未來GB300和ASIC需求放量提升，各項專案都有參與在其中，並指出2025、2026、2027年的成長趨勢都非常明確，且觀察近期美國四大CSP廠的財報也能發現其資本支出持續成長，產業趨勢明確及客戶需求具有延續性，且美國新廠預計2026年的年中進入試量產，將帶動營收規模進一步擴增。

營收

延伸閱讀

閎暉財報／閎暉第2季5.9億元 EPS 0.12元

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

聖暉 第2季EPS 6.95元

相關新聞

台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股8日開盤指數上漲22.88點，開盤指數為24,026.65點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤

台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，...

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調...

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠或與美國廠商有合作關係。對此，富邦金控（2881）首...

PCB 績優股財報亮眼！健鼎、金像電再掀比價行情

PCB績優股財報亮眼，老牌PCB大廠健鼎（3044）、伺服板龍頭金像電（2368）8日再掀比價行情。華通（2313）也漲...

外資調高元太等五檔目標 上修勤誠預估

統一投顧整理外資提高智邦（2345）、元太（8069）、健鼎（3044）及金像電（2368），上修勤誠（8210）預估。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。