MSCI 成分股新增川湖 營運動能持續向上且獲利表現進一步成長

MSCI季度調整新增川湖（2059），群益投顧表示，川湖營運動能穩健向上且獲利表現進一步成長；2026年美國新廠產能加入貢獻，長期成長趨勢明確。故給予Buy投資建議。

川湖2025年第2季營收為42.29億元，季增7%，年增68%，毛利率77.5%，營業利益率70.1%，匯兌損失22.43億元，稅後淨利6.14億元，每股稅後盈餘(EPS)6.45元。營收規模持續向上，且若排除匯率因素，營收季成長可達17%，顯示客戶需求相當強勁。毛利率也優於先前市場預期，主要原因包含工廠自動化及智慧化所帶來生產效率提升，以及規模經濟效應與產品組合優化，目前稼動率約為60%，產能足以滿足客戶需求。

川湖第2季業外損失約20.68億元，其中主要是受到匯兌損失22.4億元所影響，使當季EPS受到侵蝕，累積上半年營收81.83億元，年增84%，毛利率76.8%，營業利益率69.5%，稅後淨利31.26億元，累積EPS為32.8元。

川湖2025年7月營收為14.06億元，月增1.5%，年增58.8%。展望後市，正向看待整體AI未來發展，第3季相較於第2季仍還有成長空間，下半年會比上半年表現更佳。

隨著各種AI模型及CSP廠商持續發展擴張，包括現在的GB200量產，以及未來GB300和ASIC需求放量提升，各項專案都有參與在其中，並指出2025、2026、2027年的成長趨勢都非常明確，且觀察近期美國四大CSP廠的財報也能發現其資本支出持續成長，產業趨勢明確及客戶需求具有延續性，且美國新廠預計2026年的年中進入試量產，將帶動營收規模進一步擴增。