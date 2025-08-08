快訊

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI台灣指數成份股方面，這次新增川湖（2059）、康霈（6919），刪除寶成（9904）、潤泰新（9945）。 路透

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球市場指數權重維持2.05%；在MSCI全球新興市場指數權重由19.45%下調至19.40%，調降0.05%；在MSCI亞洲除日本指數權重由21.97%下調至21.89%，調降0.08%。最新權重將在8月26日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次新增川湖（2059）、康霈（6919），刪除寶成（9904）、潤泰新（9945），指數成分股維持87檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為川湖，其權重為0.25%，調升0.25%。權重調降最多為寶成，其權重為0%，調降0.12%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，權重調升最多國家為中國大陸，權重增加0.15%；權重調降最多國家為印度，權重降低0.07%，其餘國家權重變化不大。

MSCI 寶成 潤泰新 新興市場指數

MSCI 指數台股權重一平兩降 8月26日收盤生效

