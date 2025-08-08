台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股8日開盤指數上漲22.88點，開盤指數為24,026.65點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔，分別是寶成（9904）、潤泰新（9945）。生效日期為美股8月26日收盤後。

群益投顧表示，儘管台美關稅20%高於日韓、政府表示仍將續談，不確定性尚存，但半導體關稅結果出爐，台積電豁免,有利其相關供應鏈營運。全球AI應用正如火如荼展開，將持續擔任支撐美股與台股的強力動能；美國聯準會降息步調可能加速，資金行情可期。台股本周有133家上市櫃公司將發放1,955億元股息，資金活水將成為台股近期重要動能。台股指數重新站上各期均線，KD指標黃金交叉，呈現偏多格局；台積電ADR大漲有利台股續強，可選擇基本面佳個股，擇優依技術面靈活操作。

操作題材可留意：

1.蘋果承諾投資美國6千億美元─蘋果8/6宣布加碼投資1,000億美元在美國境內生產，迄今蘋果承諾投資美國金額累計高達6,000億美元，不儘可減緩蘋果與川普緊張關係，更可望避免iPhone面臨懲罰性關稅，有利蘋果產品在美銷售。

2.OpenAI營運成⻑快速─OpenAI的ChatGPT產品副總裁特利指出，ChatGPT產品每周活躍用戶數將達7億，較去年同期成⻑超過四倍；受惠於企業與教育機構對於AI應用需求大增，OpenAI付費商業用戶由6月300萬戶大增至近期500萬。

周四（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,968.64點，下跌224.48點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.08%；那斯達克指數上漲0.35%；費半指數上漲1.5%。台積電ADR漲4.86%，收在242.62美元，較台北交易溢價22.4%。

川普宣布對進口半導體課徵 100%的關稅，但表示這不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司。美光科技和超微（AMD）分別大漲6.7%和2.8%。輝達（NVIDIA）漲0.8%。據Tradeweb的數據，10年期公債殖利率收盤報4.243%。

三大法人周四集中市場合計買超498.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超432.3億元，投信買超11.1億元，自營商（自行買賣）買超4.4億元，自營商（避險）買超50.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少289口至432口，其中，外資淨空單減少1,591口至34,789口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少278口至1,248口。

選擇權未平倉量部分，8月F2大量區買權OI落在24,200點，賣權最大OI落在23,700點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在17,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07上升至1.31。VIX指數下降1.23至21.26。外資台指期買權淨金額0.57億元 ; 賣權淨金額-0.34億元。整體選擇權籌碼面偏多。