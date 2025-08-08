聽新聞
MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票
MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔，分別是寶成、潤泰創新。生效日期為美股8月26日收盤後。
MSCI這次全球指數成分股調整，總共新增42檔股票，剔除56檔股票。
MSCI已開發市場指數新增的最大三檔成分股是：美國的太空公司火箭實驗室（Rocket Lab）、金融服務公司SoFi Technonlgies、金融科技公司Affirm；新興市場指數新增的最大三檔成分股則是：中國大陸的中信銀行、老鋪黃金、印尼的Dian Swastatika Sentosa。
日本新增川崎重工和良品計畫兩檔股票，剔除的有電通集團、星崎、歐姆龍、小野藥品、理光。
南韓新納入的有斗山、曉星重工、LIG Nex1，剔除CJ第一製糖、LG Innotek、SKC。
