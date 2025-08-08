快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
MSCI調整全球指數成分股，26日美股收盤後生效。 路透
MSCI調整全球指數成分股，26日美股收盤後生效。 路透

MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔，分別是寶成、潤泰創新。生效日期為美股8月26日收盤後。

MSCI這次全球指數成分股調整，總共新增42檔股票，剔除56檔股票。

MSCI已開發市場指數新增的最大三檔成分股是：美國的太空公司火箭實驗室（Rocket Lab）、金融服務公司SoFi Technonlgies、金融科技公司Affirm；新興市場指數新增的最大三檔成分股則是：中國大陸的中信銀行、老鋪黃金、印尼的Dian Swastatika Sentosa。

日本新增川崎重工和良品計畫兩檔股票，剔除的有電通集團、星崎、歐姆龍、小野藥品、理光。

南韓新納入的有斗山、曉星重工、LIG Nex1，剔除CJ第一製糖、LG Innotek、SKC。

MSCI 指數 成分股

延伸閱讀

00922三個月漲45% 21.79元還能買？達人提2大優勢：市值型ETF黑馬潛力別小看

擁3優勢 永續投資成退休標配

兩岸快遞／陸育兒補貼方案上路 三歲前每年可領1.5萬元

看好中美談判！ 高盛上調MSCI中國指數目標點位 還有11%上漲空間

相關新聞

美國真的蓋牌經濟數據？非農都是偽造？專家無奈：存在缺陷是統計難題

上週五，川普解雇了勞工統計局局長Erika McEntarfer，由於勞動力市場數據顯示就業成長疲軟，部分原因是5月和6月就業數據大幅下調，這讓川普非常的不高興，並聲稱最新的月度報告是“偽造的”但到底發生了什麼事？今天伊森帶大家解析這個問題。 首先先來看數據，上週五公佈大非農數據，失業率維持在4.2％，但是就業人數只剩下7.3萬，過去統計數據認為，美國就業人數只要來到10萬以下，就會解讀成經濟轉差的現象。

鴻海股價高歌猛進、子公司樺漢（6414）也吃香！專家看好：築底蹲起漲點

2025年初，樺漢科技（6414）宣布與越南光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）簽署戰略合作協議，雙方將攜手打造結智慧綠色城市示範區，進一步鞏固樺漢在東南亞的智慧製造與城市平台布局。而就在一年前，樺漢也與全球知名的金融科技NCR Voyix 達成協議，成為硬體整合服務供應商。

台股早盤延續昨日漲勢、最高漲逾100點 台積電開平盤

台股8日開盤指數上漲22.88點，開盤指數為24,026.65點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

台積電早盤衝1185元續創天價 可惜隨後翻黑、盤中企圖守住平盤

台積電ADR周四大漲4.9%，收242.62美元，台積電8日以1,180元平盤開出後一度再飆高至1,185元，上漲5元，...

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠或與美國廠商有合作關係。對此，富邦金控（2881）首...

MSCI 全球小型指數新增7檔台灣成分股 其中這2檔飆上天價

MSCI公布季度調整結果，全球標準型指數台灣成分股新增康霈*（6919）、川湖（2059）2檔，全球小型指數台灣成分股新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。