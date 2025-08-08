100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國總統川普宣布要對半導體和晶片課徵100%關稅，除非企業在美國建廠或與美國廠商有合作關係。對此，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，對於可能受到衝擊的台廠來說，須開始轉型、升級，同時尋找其他替代出路。而在股市方面則需留意三大變數。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，川普所提的要對半導體課徵100%關稅，具體內容還沒有完全揭露，同時，台積電先前宣布投資美國的金額和川普所說得仍有落差，怎麼達到川普的期待，後續還待進一步釐清。對於可能受到衝擊的台廠來說，必須要開始轉型、升級，同時，若商品無法銷往美國，需儘快尋找其他替代出路，比方說歐洲、東南亞等地。

至於美國對台灣課徵暫時性關稅20% 於7日正式生效，羅瑋表示，由於還在談判中，20%是否是最終關稅仍是未知，以及政府答應哪些條件也未揭曉，因此現階段真正對台灣實質性的影響有多大，目前還並不是很清楚明確。

儘管關稅暫時告一段落，但羅瑋說，在股市方面仍需留意三大變數，第一，台美談判最終結果；第二，美國跟其他國家之間，對於談判結果的說法有落差，比如日本原先以為是所有產業、商品的關稅上限就是15%，結果美方的說法是再加增15%，如今也正在協商，而各國的結果也隨時有可能造成市場波動。

第三，美國7月非農就業人數大幅調降，加上美國經濟也露出疲態，美國聯準會後續動向，也都是對金融市場的影響因素，因此整個第3季都需謹慎小心。目前內部評估聯準會應會在9月降息至少1碼，若數據不樂觀，亦不排除降息至2碼。

關稅 富邦金控 美國聯準會

