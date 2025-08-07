路博邁：私募市場潛力強勁且具備結構性優勢

全球資本市場結構快速演變，路博邁私募股權市場團隊董事總經理Gabriel Ng（黃俊鵬）指出，隨著全球私募市場規模不斷擴大、策略日益多元，投資機會與結構性優勢持續提升，私募資產已成為機構投資人與高資產客戶長期配置的重要選擇。

值得一提的是，美國川普總統7日將簽署一項行政命令，目的是要放寬401(k)退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定，對於希望從規模約12.5兆美元的退休帳戶中分一杯羹的產業，將是一大勝利。

Gabriel Ng表示，根據最新市場數據，美國私募股權持有的公司數量已遠超過美國上市公司，約為上市公司的兩倍。這意味著私募市場不僅投資機會豐富，更為投資人帶來更大的選擇空間與分散風險的可能性。

儘管2024年全球私募市場募資與獲利退出活動受到總體經濟、利率與地緣政治不確定性影響，市場交易量自高點回落，但高品質與領先市場的投資標的依然受到青睞。Gabriel Ng指出，「我們看到北美仍是最大投資區域，亞洲與歐洲也持續成長。私募資產約有一半配置於服務與軟體產業，這些產業對關稅等外部衝擊較具韌性。」

Gabriel Ng表示，私募市場大致可分為三大核心投資策略，包括Primary（初級投資）、Co-investment（共同投資）、Secondaries（二級市場）。私募市場持續展現多項投資優勢。首先，投資標的範圍擴大、分散化程度高，有效降低單一產業或公司的風險。其次，私募基金能深入掌握企業營運資訊，主動參與公司經營，並靈活規畫退出時機和方式（如IPO、併購或轉售），提升整體投資效益。長期來看，私募股權回報率優於公開市場，已成為全球資產配置中重要的一環。

值得一提的是，二級市場發展迅速，2024年全球規模已突破1600億美元，較2015年成長四倍。二級市場主要指既有私募股權基金權益的買賣，與私募股權初級投資不同，後者的資本是承諾投入新基金，二級市場投資則提供了購買已經進行投資的成熟私募基金的機會。目前，由GP（基金管理人）主導的續期基金成為市場新亮點，有助於優質資產的延續性管理，並釋出流動性給既有投資人，同時為新投資人提供布局優質資產的機會，創造更多元的資本解決方案。

展望未來，Gabriel Ng強調，雖然市場短期挑戰仍在，但私募市場憑藉結構性優勢、創新流動性機制與專業團隊審慎選擇，長期成長機會依然巨大。

路博邁為100%私人持有的全球資產管理公司，截至今年第一季為止，總管理資產規模高達5150億美元，其中私募市場管理規模約1400億美元，橫跨北美、歐洲與亞洲三大區域。該公司深耕私募領域超過30年，與全球各類型基金管理人維持長期合作，並擁有超過450位私募專業團隊，核心成員平均資歷超過20年，團隊穩定度高。