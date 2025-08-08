重磅利多 台股大噴發 首現21檔千金股

台股昨（7）日在市場預期台積電（2330）將豁免晶片關稅重磅利多激勵下，指數開高收高，終場勁揚556點收24,003點，再攀波段反彈新高，並寫下台積電股價與市值均創歷史新高等四大驚奇。

四大驚奇之一是台積電昨日收盤價1,180元、市值攀升至30.6兆元，同步改寫歷史新高紀錄；二是台股收盤點位攀史上第三高，單日漲點566點為今年第五大。

台股7日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

三是電子、半導體、電子零組件等類股指數與市值，均率先大盤攀上歷史新高。其中，電子類股指數收1,370.57點、市值56兆元；半導體類股指數收698.94點、市值37兆元；電子零組件類股收293.04點、市值5兆元。

第四是千金股檔數首現21檔。昨日千金股滿堂紅，其中富世達上漲24元收1,005元，擠進千金股行列，使千金股檔數增至21檔，續寫新猷。

隨著千金股檔數不斷增加，比價效應下，目前台股中股價超過900元的準千金股有智邦、精測、貿聯-KY、漢唐等四檔。

美國總統川普宣布半導體關稅高達100%，但不適用在美設廠企業。市場紛紛將此解讀為台積電大利多，激勵股價大漲55元收1,180元，帶動台股強勢大漲，不但順利站上24,000點大關，盤中最高達24,050點，收在24,003點，距2024年7月11日盤中寫下的歷史高點24,416點，僅剩413點。

三大法人昨買超台股498.7億元。其中外資買超432.3億元、轉賣為買；投信買超11.1億元，連十買、累計買超204.7億元；自營商買超55.1億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超98.6億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總黃文清等看法，隨相關利空因素逐漸淡化，預期台股後市仍有持續走揚空間。