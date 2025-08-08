聽新聞
0:00 / 0:00

重磅利多 台股大噴發 首現21檔千金股

經濟日報／ 記者魏興中廖珮君／台北報導
台股7日在市場預期台積電將豁免晶片關稅重磅利多激勵下，指數開高收高。聯合報系資料照
台股7日在市場預期台積電將豁免晶片關稅重磅利多激勵下，指數開高收高。聯合報系資料照

台股昨（7）日在市場預期台積電（2330）將豁免晶片關稅重磅利多激勵下，指數開高收高，終場勁揚556點收24,003點，再攀波段反彈新高，並寫下台積電股價與市值均創歷史新高等四大驚奇。

四大驚奇之一是台積電昨日收盤價1,180元、市值攀升至30.6兆元，同步改寫歷史新高紀錄；二是台股收盤點位攀史上第三高，單日漲點566點為今年第五大。

台股7日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股7日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

三是電子、半導體、電子零組件等類股指數與市值，均率先大盤攀上歷史新高。其中，電子類股指數收1,370.57點、市值56兆元；半導體類股指數收698.94點、市值37兆元；電子零組件類股收293.04點、市值5兆元。

第四是千金股檔數首現21檔。昨日千金股滿堂紅，其中富世達上漲24元收1,005元，擠進千金股行列，使千金股檔數增至21檔，續寫新猷。

隨著千金股檔數不斷增加，比價效應下，目前台股中股價超過900元的準千金股有智邦、精測、貿聯-KY、漢唐等四檔。

美國總統川普宣布半導體關稅高達100%，但不適用在美設廠企業。市場紛紛將此解讀為台積電大利多，激勵股價大漲55元收1,180元，帶動台股強勢大漲，不但順利站上24,000點大關，盤中最高達24,050點，收在24,003點，距2024年7月11日盤中寫下的歷史高點24,416點，僅剩413點。

三大法人昨買超台股498.7億元。其中外資買超432.3億元、轉賣為買；投信買超11.1億元，連十買、累計買超204.7億元；自營商買超55.1億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超98.6億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總黃文清等看法，隨相關利空因素逐漸淡化，預期台股後市仍有持續走揚空間。

台股 台積電

延伸閱讀

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

川普拋關稅大魔王！台積電豁免大漲 高股息ETF開紅盤

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

相關新聞

重磅利多 台股大噴發 首現21檔千金股

台股昨（7）日在市場預期台積電將豁免晶片關稅重磅利多激勵下，指數開高收高，終場勁揚556點收24,003點，再攀波段反彈...

就市論勢／水冷散熱、電源供應器 靚

台積電（2330）第2季財報優於預期並上修全年展望、美國解禁輝達H20晶片銷往中國大陸，加上第3季原先市場擔心的關稅與匯率問題都呈現利空不跌，股市維持高檔震盪。關稅方面，雖美國持續對多國產品加徵關稅，但因仍有談判空間，加之AI相關產品在美墨加協定保護下，出口美國維持零關稅，相關供應鏈影響有限。

路博邁：私募市場潛力強勁且具備結構性優勢

全球資本市場結構快速演變，路博邁私募股權市場團隊董事總經理Gabriel Ng（黃俊鵬）指出，隨著全球私募市場規模不斷擴...

川普4月宣布關稅政策 金管會：台股累計漲逾1成

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，台股今天大漲556.41點。金管會今天表示，美國4月2...

關稅利空中突圍 台股4個月大漲6743點漲幅38.7%

台股今天加權指數大漲556.41點，創今年4月23日以來單日最大漲點，收在24003.77點，攻上24000點關卡，為去...

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

美國總統川普今天表示，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」，台積電受消息激勵強勢表態，終場收在歷史新天價11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。