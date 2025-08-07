川普4月宣布關稅政策 金管會：台股累計漲逾1成

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，台股今天大漲556.41點。金管會今天表示，美國4月2日宣布對等關稅以來，台股截至8月6日漲幅為10.09%，在各國主要股市間屬居中。

媒體關注美國4月2日宣布對等關稅政策以來，截至8月6日主要市場漲跌幅狀況。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會上表示，觀察漲跌幅狀況，美國費城半導體指數上漲28.46%，韓國漲27.63%，美國那斯達克指數上揚20.27%，日本股市上漲14.19%，美國標普500指數（S&P500）漲幅為11.89%，台股上漲10.09%，香港股市走揚7.36%，新加坡股市漲6.92%，美國道瓊指數漲4.66%，介於主要股市間。