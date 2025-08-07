外資回補買超432億元 大舉加碼鴻海、台積電

台股今天漲556.41點，收在24003.77點，成交值新台幣4529.76億元；三大法人同步買超，合計買超497.52億元，其中外資回補買超432.39億元，創今年第4大買超紀錄。

外資今天大買台積電權重占比超過5成的元大台灣50（0050），鴻海和台積電則位居外資買超第2名和第3名；外資賣超前2名皆為金融股。

三大法人動向，自營商買超55.19億元，投信買超9.94億元，外資及陸資買超432.39億元。

外資買超前5名，第1名為元大台灣50張數為6萬3715張，第二名為鴻海，張數為4萬2856張；其餘依序為台積電、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。

外資賣超前5名，第一名為台新金張數為5萬5068張，第一金為第二名，張數為3萬1802張，其餘依序為台新辛特（2887I）、聯電、華邦電。

資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，在半導體關稅公布下，因排除在美設廠的公司可豁免關稅，指數在權值股台積電帶領之下，大盤持續演出大漲的走勢，大盤呈現量價齊揚的格局，股價創近期新高。

他說，目前來看，短中長期均線都是維持多頭排列，搭配外資近期在台股有較明顯作加碼，預期股價應有機會維持在5日均線上呈現高檔震盪。