富達：通膨前景不明 以股息有成長潛力的優質股抗波動

富達國際基金經理李肇斌（Vincent Li）7日來台時指出，關稅影響最大的是通貨膨脹前景，富達現在比之前還擔心通膨壓力。關稅的衝擊已初步浮現，美國上半年國內生產毛額（GDP）下滑，消費信心已變差，未來可能更弱。

李肇斌指出，市場不確定性仍高，採取優質股息策略有利於因應動盪環境，因為優質股票獲利能力強，有穩定現金流，股息穩定甚至有成長空間。如果有選擇權策略加乘，更能提升投資收益。

李肇斌認為，優質股息策略有助於駕馭不確定的環境。不過，這並不是指投資目前股息高的公司，而是指投資股息有成長潛力的公司。企業長期成長動能出色，股息的成長空間才大。

李肇斌指出，富達採取QVI三項原則，來挑選股息有成長潛力的優質公司。Q指的是品質，富達會觀察管理階層如何應變不同的景氣周期，從中篩選出在不同時期都能有不錯表現的企業。V指的是評價面，像歐洲就有不少獲利能力強的全球布局公司，股息穩定或甚至有成長潛力，且本益比低於美國同業。

I則是指收益，看好在不同景氣周期中配息有望成長的公司。李肇斌指出，透過主動管理掩護性買權（Covered Call），還可以增加收益。

以富達永續發展全球存股優勢基金為例，就是嚴選具獲利韌性且可以有效對抗波動的高品質企業，持有個股的現金股利殖利率可能不高，大約介於2-7%，但都具備成長動能的優質股。

李肇斌指出，選股聚焦營收分布全球、服務性收入為主（如軟體服務、金融、公用事業等）、在地生產（長期投資美國在地供應鏈，減少關稅負擔且受益於政策補貼），因此受到關稅的影響較小。