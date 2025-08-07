快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委財務申報曝光！綠營這位推估身家上億 林思銘、鄭正鈐負債6千萬元

準千金股蓄勢待發 智邦、精測等4檔獲法人力挺挑戰千元大關

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

隨著千金股檔數不斷增加，目前已來到21檔，在比價效應下，台股中股價超過900元的準千金股有智邦（2345）、精測（6510）、貿聯-KY（3665）、漢唐（2404）等四檔，7日收盤價分別來到975元、966元、930元、及910元，蓄勢進階「千金股俱樂部」。

目前這四檔準千金股，均受到外資法人看好。即將擠進千金股行列的智邦，花旗早在5月初即將目標價調升至1,100元，成為最早看好智邦股價具有逾千元潛力的外資；近日摩根士丹利（大摩）則大升至1,170元，躍居外資圈最高。

由於受惠AI加速器模組收入持續成長、以及800G網路交換器採用擴大，大摩預期智邦第3季營收應可在高基期下持續成長，因而上調今明二年每股稅後純益（EPS）均為17%，在營運前景看好下，維持「優於大盤」評級。

貿聯-KY目前已有瑞銀與摩根大通（小摩）二家外資機構的目標價均逾千元，分別為1,102元及1,080元。瑞銀看好的主因，是基於貿聯-KY受惠HPC需求強勁，在高基期下仍強勁成長，加上毛利率展望正向，因而大升目標價。

精測、漢唐雖未在外資研究的範疇內，但仍受本土法人的激賞。如台積電（2330）美國建廠的重要夥伴漢唐，受惠川普釋出的最新半導體關稅言論，激勵買盤蜂擁追捧，帶動股價強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

精測目標價，本土法人目前最高喊到1,050元，主要是預期在AI與HPC需求強勁的帶動下，今年營收將挑戰歷史新高，營收與獲利均將呈現雙位數成長，因此建議「買進」。

外資 智邦 精測

延伸閱讀

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

NBA／里夫斯續留湖人？多位高層看好明年獲9億年薪

全民權證／智邦 選逾四個月

亞馬遜強攻AI 大摩看這四檔台鏈最受惠

相關新聞

關稅利空中突圍 台股4個月大漲6743點漲幅38.7%

台股今天加權指數大漲556.41點，創今年4月23日以來單日最大漲點，收在24003.77點，攻上24000點關卡，為去...

川普拋關稅大魔王！台積電豁免大漲 高股息ETF開紅盤

川普再度祭出晶片半導體關稅100%「大魔王條款」，不過台股「護國神山」台積電（2330）受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動7...

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

美國總統川普今天表示，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」，台積電受消息激勵強勢表態，終場收在歷史新天價11...

外資爆買432億！三大法人注資497億 台積電收1180天價、市值飆30.6兆

川普公布半導體關稅100%，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股雙漲逾4.5%領攻，除了再創21千金...

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，其中已赴美設廠的將獲得豁免，此消息一出，激勵台股7日開高走高，早盤以23,7...

不怕半導體關稅！台積電股價勁揚 法人點名這族群有望同步受惠

川普提前宣布半導體關稅，目前台積電（2330）盤中股價大漲近5%，頗有利空出盡的味道，法人預期台積電不僅將擴大美國投資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。