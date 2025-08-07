準千金股蓄勢待發 智邦、精測等4檔獲法人力挺挑戰千元大關

隨著千金股檔數不斷增加，目前已來到21檔，在比價效應下，台股中股價超過900元的準千金股有智邦（2345）、精測（6510）、貿聯-KY（3665）、漢唐（2404）等四檔，7日收盤價分別來到975元、966元、930元、及910元，蓄勢進階「千金股俱樂部」。

目前這四檔準千金股，均受到外資法人看好。即將擠進千金股行列的智邦，花旗早在5月初即將目標價調升至1,100元，成為最早看好智邦股價具有逾千元潛力的外資；近日摩根士丹利（大摩）則大升至1,170元，躍居外資圈最高。

由於受惠AI加速器模組收入持續成長、以及800G網路交換器採用擴大，大摩預期智邦第3季營收應可在高基期下持續成長，因而上調今明二年每股稅後純益（EPS）均為17%，在營運前景看好下，維持「優於大盤」評級。

貿聯-KY目前已有瑞銀與摩根大通（小摩）二家外資機構的目標價均逾千元，分別為1,102元及1,080元。瑞銀看好的主因，是基於貿聯-KY受惠HPC需求強勁，在高基期下仍強勁成長，加上毛利率展望正向，因而大升目標價。

精測、漢唐雖未在外資研究的範疇內，但仍受本土法人的激賞。如台積電（2330）美國建廠的重要夥伴漢唐，受惠川普釋出的最新半導體關稅言論，激勵買盤蜂擁追捧，帶動股價強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

精測目標價，本土法人目前最高喊到1,050元，主要是預期在AI與HPC需求強勁的帶動下，今年營收將挑戰歷史新高，營收與獲利均將呈現雙位數成長，因此建議「買進」。