關稅利空中突圍 台股4個月大漲6743點漲幅38.7%

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。中央社
台股今天加權指數大漲556.41點，創今年4月23日以來單日最大漲點，收在24003.77點，攻上24000點關卡，為去年7月12日來收盤新高。回顧這波自4月初美國宣布對等關稅重挫的低點17306.97點至今，4個月來台股波段上漲6743點，漲幅高達38.7%。

美國總統川普今年4月初拋出對等關稅稅率，台股4月7日單日應聲崩跌達2065.87點，連續3個交易日累計重挫3906.46點，股市一片哀鴻遍野、融資追繳令齊發。

不過，4月9日川普宣布超過75個國家暫緩課徵高額關稅90天，台股4月10日強力反彈1608.27點，寫下台股史上最大單日漲點紀錄；4月23日因劍拔弩張對立的美中關稅戰有望降溫，台股再大漲845.71點。今天則在川普公布半導體關稅與豁免條件下，再度激勵台股上攻，單日大漲556.41點。

法人認為，從今年4月初至今，台股處於關稅懸而未決、新台幣急升等變數下，不過內有國安基金進場護盤，外有美國標普及那斯達克指數續創新高，有助提振市場信心，加上4月初融資籌碼清洗沉澱，讓台股在利空因素中持續震盪突圍、守穩月線。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，美國對半導體祭出232條款高關稅，若承諾在美設廠或正在美國設廠，可被列入豁免名單，但細節仍還是要看行政命令。

由於台積電或蘋果公司都可能在豁免名單內，激勵今天台積電股價創新天價，帶動AI族群同步上攻，包括設備、材料與檢測等相關台積電供應鏈族群同步大漲，部分蘋概股股價也有表現。

黃文清指出，目前關稅政策已化解大部分市場疑慮，但由於細節與實施時程仍未明朗，還需要觀察後市，是否出現利空出盡的獲利了結壓力。

台股 關稅

