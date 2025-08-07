聽新聞
0:00 / 0:00
關稅利空中突圍 台股4個月大漲6743點漲幅38.7%
台股今天加權指數大漲556.41點，創今年4月23日以來單日最大漲點，收在24003.77點，攻上24000點關卡，為去年7月12日來收盤新高。回顧這波自4月初美國宣布對等關稅重挫的低點17306.97點至今，4個月來台股波段上漲6743點，漲幅高達38.7%。
美國總統川普今年4月初拋出對等關稅稅率，台股4月7日單日應聲崩跌達2065.87點，連續3個交易日累計重挫3906.46點，股市一片哀鴻遍野、融資追繳令齊發。
不過，4月9日川普宣布超過75個國家暫緩課徵高額關稅90天，台股4月10日強力反彈1608.27點，寫下台股史上最大單日漲點紀錄；4月23日因劍拔弩張對立的美中關稅戰有望降溫，台股再大漲845.71點。今天則在川普公布半導體關稅與豁免條件下，再度激勵台股上攻，單日大漲556.41點。
法人認為，從今年4月初至今，台股處於關稅懸而未決、新台幣急升等變數下，不過內有國安基金進場護盤，外有美國標普及那斯達克指數續創新高，有助提振市場信心，加上4月初融資籌碼清洗沉澱，讓台股在利空因素中持續震盪突圍、守穩月線。
台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，美國對半導體祭出232條款高關稅，若承諾在美設廠或正在美國設廠，可被列入豁免名單，但細節仍還是要看行政命令。
由於台積電或蘋果公司都可能在豁免名單內，激勵今天台積電股價創新天價，帶動AI族群同步上攻，包括設備、材料與檢測等相關台積電供應鏈族群同步大漲，部分蘋概股股價也有表現。
黃文清指出，目前關稅政策已化解大部分市場疑慮，但由於細節與實施時程仍未明朗，還需要觀察後市，是否出現利空出盡的獲利了結壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言