就市論勢／水冷散熱、電源供應器 靚

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

台積電（2330）第2季財報優於預期並上修全年展望、美國解禁輝達H20晶片銷往中國大陸，加上第3季原先市場擔心的關稅與匯率問題都呈現利空不跌，股市維持高檔震盪。關稅方面，雖美國持續對多國產品加徵關稅，但因仍有談判空間，加之AI相關產品在美墨加協定保護下，出口美國維持零關稅，相關供應鏈影響有限。

長線來看，AI受關稅影響小，在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣於全球科技供應鏈角色具關鍵地位，資金持續集中在AI供應鏈推升相關個股評價，反映市場資金明顯偏好AI產業鏈，成為市場投資主軸。

投資建議　

投資布局上，聚焦長線趨勢持續往上、獲利有機會持續上修的供應鏈，如聚焦AI伺服器與輝達新平台大量導入的水冷散熱設備、隨功耗與傳輸規格提升而需求快速增長的電源供應器與線材廠、受惠台積電先進製程的供應鏈。與此同時，蘋果已進入拉貨旺季，且預期明年折疊機與筆電等新品陸續推出，帶動相關供應鏈評價回升。

整體而言，短期市場對先前關稅與匯損帶來的利空反應有限，指數維持高檔震盪。在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣雖面臨關稅干擾，但具成長潛力產業仍可望扮演支撐要角，相關類股後市不看淡，回檔反而提供中長線投資布局良機。

