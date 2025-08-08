就市論勢／水冷散熱、電源供應器 靚
盤勢分析
台積電（2330）第2季財報優於預期並上修全年展望、美國解禁輝達H20晶片銷往中國大陸，加上第3季原先市場擔心的關稅與匯率問題都呈現利空不跌，股市維持高檔震盪。關稅方面，雖美國持續對多國產品加徵關稅，但因仍有談判空間，加之AI相關產品在美墨加協定保護下，出口美國維持零關稅，相關供應鏈影響有限。
長線來看，AI受關稅影響小，在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣於全球科技供應鏈角色具關鍵地位，資金持續集中在AI供應鏈推升相關個股評價，反映市場資金明顯偏好AI產業鏈，成為市場投資主軸。
投資建議
投資布局上，聚焦長線趨勢持續往上、獲利有機會持續上修的供應鏈，如聚焦AI伺服器與輝達新平台大量導入的水冷散熱設備、隨功耗與傳輸規格提升而需求快速增長的電源供應器與線材廠、受惠台積電先進製程的供應鏈。與此同時，蘋果已進入拉貨旺季，且預期明年折疊機與筆電等新品陸續推出，帶動相關供應鏈評價回升。
整體而言，短期市場對先前關稅與匯損帶來的利空反應有限，指數維持高檔震盪。在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣雖面臨關稅干擾，但具成長潛力產業仍可望扮演支撐要角，相關類股後市不看淡，回檔反而提供中長線投資布局良機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言