金益鼎財報／第2季獲利穩健、EPS 1.52元 新竹二廠第3季商轉添動能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
金益鼎公司。記者籃珮禎攝影
金益鼎公司。記者籃珮禎攝影

金益鼎（8390）7日公布第2季財報，單季稅後淨利1.45億元，季增23.8%，年增11.3%，每股純益1.52元。累計上半年每股純益2.74元，較去年同期的2.67元成長，顯示營運穩健向上。

金益鼎第2季營收13.01億元，季增17.7%，年增16.4%；毛利率20%，優於第1季的17%，也優於去年同期17.6%；營業利益1.86億元，季增48%，年增32.2%。

累計上半年，金益鼎營收24.07億元，年增6.5%；毛利率18.6%，年增1個百分點；稅後純益2.62億元，年增2.2%，每股純益2.74元。

金益鼎表示，新竹二廠預計將於第3季商轉，此新廠將全面處理廢棄太陽能板，可望顯著提升甲級廢棄物混合物處理業務，成為公司未來獲利成長的新引擎。

同時，公司也積極布局美國市場、深耕東南亞電子廢棄物及廢五金市場，並與電池處理廠策略聯盟，持續擴大電子廢棄物處理範疇。

