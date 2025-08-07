川普拋關稅大魔王！台積電豁免大漲 高股息ETF開紅盤

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國總統川普。(路透)
川普再度祭出晶片半導體關稅100%「大魔王條款」，不過台股「護國神山」台積電（2330）受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動7日大盤站上2萬4大關，高股息ETF也受激勵，近期股價皆開紅盤，其中以聚焦高息電子標的表現相對突出。

台股在「護國神山」領軍走揚帶動下，推升電子指數單日大漲3.3%，其中半導體、其他電子類股漲幅更達逾4%，成為大盤一舉收復2萬4大關的主力功臣；也因為電子類股走勢強勁，進一步帶動相關高股息ETF表現。

據統計，規模逾100億元高股息ETF當中，包括台灣永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）等聚焦高息及中小電子為主軸標的，受惠電子股多頭，股價除了收復4月初加徵關稅跳空缺口，下半年及8月以來亦有相對亮眼報酬。其中月配息始祖00929今年以來二度調升配息，為規模前五大高股息ETF中唯一持續調升者，成為市場目光焦點。

投信法人表示，川普高關稅措施可能讓全球科技供應鏈重新洗牌，不過，台廠在AI與資料中心供應鏈占有重要地位，建議可採「一籃子電子科技供應鏈」布局，透過納入各電子次產業績優標的，兼顧AI浪潮商機並平衡單一產業標的波動風險。

復華台灣科技優息經理人許忠成表示，政策提前公布使市場不確定性降低，由於AI持續蓬勃發展，帶動半導體營收增速升溫，亦有助支撐台股表現，加以市場預估美國聯準會後續可望降息，進一步支撐美股多頭趨勢，建議可透過布局優質電子科技股ETF標的，掌握台股AI成長及收益投資機會。

ETF 高股息

