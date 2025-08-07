快訊

中央社／ 台北7日電
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普今天表示，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」，台積電受消息激勵強勢表態，終場收在歷史新天價1180元，上漲55元，勁揚4.89%，市值大增新台幣1.42兆元，突破30兆元至30.6兆元。

川普今天表示，將對所有輸美晶片及半導體課徵100%關稅，若企業承諾在美國設廠或正在美國設廠，「那就沒有關稅」。台積電積極在美國擴大投資設廠，市場解讀台積電可豁免晶片關稅，帶動台積電今天股價創盤中和收盤歷史新天價，市值達30.6兆元新高。

根據台灣證券交易所統計，昨天調節賣超台積電5787張的外資法人，今天快速「認錯」回補買超達2.31萬張，成為外資青睞第3大標的。

台積電也成為散戶追捧標的，據統計，台積電今天盤中零股成交金額達37.41億元，盤中成交股數也達319.46萬股，均位居個股零股交易第1；台積電今天盤後零股交易成交金額也達9521萬元，位居個股首位，成交股數8.1萬股。

台積電今天總成交值達756.11億元，位居個股成交值首位，單一個股占台股成交值4538.47億元比重達16.66%。

台積電今天占台股加權指數權重達39.55%，台積電收漲55元，貢獻指數達442.56點。

半導體矽晶圓廠環球晶旗下美國子公司GlobalWafersAmerica LLC（GWA）今天宣布，與蘋果（Apple）建立全新供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。

相關消息也激勵環球晶股價強攻漲停375元至終場，鎖住委買量約1.11萬張。

美國 台積電

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

