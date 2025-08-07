外資爆買0050逾6.3萬張 同時大買劍指200元的鴻海、飆天價的台積電
台股7日收24,003.77點，上漲556.41點，三大法人同步買超， 外資買超432.39億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中竟有6檔ETF，0050高居外資買超冠軍，單日買超63,715張，其次則是鴻海（2317）及台積電（2330）；外資賣超台新金（2887）55,068張，高居外資賣超第一名。
台股早盤以23,717.35點開出，權王台積電領軍上攻股價開高走高，以1,180元收盤，上漲55元，漲幅4.89%，寫歷史新高價，市值衝達30兆6,004億元，市值第二大的鴻海也是強漲攻勢，一度衝達195元，創今年新高，終場收194.5元，上漲8.5元，漲幅4.57%，聯發科（2454）收1,355元，上漲35元，居市值第三名，光這3家就影響大盤指數約526點。
台股大盤一度拉升至24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進，終場收在24,003.77點，上漲556.41點，三大法人買超497.53億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超432.39億元，投信買超9.94億元；自營商買超（合計）55.19億元，其中自營商（自行買賣）買超4.42億元、自營商（避險）買超50.77億元。
統計外資買超前十大個股中，ETF占6檔，除了0050之外，還有5檔高息ETF也獲外資大買；飆出1,180元天價的台積電獲外資買超23,150張，居買超個股第三名；鴻海盤中曾拉升至195元，為今年新高，終場收在194.5元，外資買超42,856張，法人看好有機會挑戰200元關卡再往上衝高。
外資賣超前十大個股中，賣超前三名都是金融股，台新辛特仍未擺脫外資賣超，另外，聯電（2303）、華邦電（2344）、神達（3706）、群創（3481）也是外資賣超標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言