快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

外資爆買0050逾6.3萬張 同時大買劍指200元的鴻海、飆天價的台積電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

台股7日收24,003.77點，上漲556.41點，三大法人同步買超， 外資買超432.39億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中竟有6檔ETF，0050高居外資買超冠軍，單日買超63,715張，其次則是鴻海（2317）及台積電（2330）；外資賣超台新金（2887）55,068張，高居外資賣超第一名。

台股早盤以23,717.35點開出，權王台積電領軍上攻股價開高走高，以1,180元收盤，上漲55元，漲幅4.89%，寫歷史新高價，市值衝達30兆6,004億元，市值第二大的鴻海也是強漲攻勢，一度衝達195元，創今年新高，終場收194.5元，上漲8.5元，漲幅4.57%，聯發科（2454）收1,355元，上漲35元，居市值第三名，光這3家就影響大盤指數約526點。

台股大盤一度拉升至24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進，終場收在24,003.77點，上漲556.41點，三大法人買超497.53億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超432.39億元，投信買超9.94億元；自營商買超（合計）55.19億元，其中自營商（自行買賣）買超4.42億元、自營商（避險）買超50.77億元。

統計外資買超前十大個股中，ETF占6檔，除了0050之外，還有5檔高息ETF也獲外資大買；飆出1,180元天價的台積電獲外資買超23,150張，居買超個股第三名；鴻海盤中曾拉升至195元，為今年新高，終場收在194.5元，外資買超42,856張，法人看好有機會挑戰200元關卡再往上衝高。

外資賣超前十大個股中，賣超前三名都是金融股，台新辛特仍未擺脫外資賣超，另外，聯電（2303）、華邦電（2344）、神達（3706）、群創（3481）也是外資賣超標的。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

外資 台積電

延伸閱讀

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

指逼台積電加碼投資無助美國安 前AMD高管曝「這麼做」才有搞頭

外資爆買432億！三大法人注資497億 台積電收1180天價、市值飆30.6兆

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

相關新聞

川普拋關稅大魔王！台積電豁免大漲 高股息ETF開紅盤

川普再度祭出晶片半導體關稅100%「大魔王條款」，不過台股「護國神山」台積電（2330）受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動7...

台積電新天價1180元市值飆高 外資追捧零股交易居首

美國總統川普今天表示，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」，台積電受消息激勵強勢表態，終場收在歷史新天價11...

外資爆買432億！三大法人注資497億 台積電收1180天價、市值飆30.6兆

川普公布半導體關稅100%，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股雙漲逾4.5%領攻，除了再創21千金...

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，其中已赴美設廠的將獲得豁免，此消息一出，激勵台股7日開高走高，早盤以23,7...

不怕半導體關稅！台積電股價勁揚 法人點名這族群有望同步受惠

川普提前宣布半導體關稅，目前台積電（2330）盤中股價大漲近5%，頗有利空出盡的味道，法人預期台積電不僅將擴大美國投資，...

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

川普宣布對半導體產品課徵100%關稅，台股7日以利空出盡解讀，台積電（2330）點火領軍指數強攻24,000關。千金股全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。