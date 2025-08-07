美關稅豁免利多 台積電飆漲、台股創高

台股7日在關稅豁免題材發酵下，指數開高走高收高，站上24,000點大關、並攀波段反彈新高。其中領漲的台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體股，更是市場關注的亮點。

美國總統川普宣布，輸美晶片、半導體課徵100%關稅，但在美國設廠的企業則予以豁免，引發市場正面解讀，認為台積電將因此免除關稅壓力，國發會主委劉鏡清也認為台積電應該有機會在豁免清單中，激勵市場多頭大舉追買。

法人解讀，台積電在美國進行 1,650 億美元的投資，現在在美國擴產，主要製程是3奈米及5奈米製程。擴產計劃包括六座晶圓廠，其中三座將專注於包括2奈米的先進製程，2奈米製程預計在 2028 年後啟動。

另有二座先進封裝廠，支援多芯片模組等先進封裝需求。雖然美國2奈米製程啟動時間將晚於台灣，但根據半導體關稅內容，台積電將不會被徵收關稅，因而激勵台積電股價7日大漲4.8%、收1,180元，創下歷史新高紀錄。

聯發科方面，法人指出，目前該公司直接輸美產品僅占 10%，主要包括手機晶片、物聯網晶片、車用晶片等。現在先進製程投片都在台積電進行，首批 2奈米晶圓將於今年9月進行，涵蓋高效能計算和雲端 AI 產品。

由於台積電於美國設廠，法人預估對聯發科的影響甚微，即使悲觀假設聯發科未能有效取得台積電產能，但根據試算，對聯發科營收的直接影響，最多也僅約 3%左右，影響相當有限，因此法人預期聯發科未來維持穩健成長態勢不變。