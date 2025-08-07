快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

美關稅豁免利多 台積電飆漲、台股創高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股7日在關稅豁免題材發酵下，指數開高走高收高，站上24,000點大關、並攀波段反彈新高。其中領漲的台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體股，更是市場關注的亮點。

美國總統川普宣布，輸美晶片、半導體課徵100%關稅，但在美國設廠的企業則予以豁免，引發市場正面解讀，認為台積電將因此免除關稅壓力，國發會主委劉鏡清也認為台積電應該有機會在豁免清單中，激勵市場多頭大舉追買。

法人解讀，台積電在美國進行 1,650 億美元的投資，現在在美國擴產，主要製程是3奈米及5奈米製程。擴產計劃包括六座晶圓廠，其中三座將專注於包括2奈米的先進製程，2奈米製程預計在 2028 年後啟動。

另有二座先進封裝廠，支援多芯片模組等先進封裝需求。雖然美國2奈米製程啟動時間將晚於台灣，但根據半導體關稅內容，台積電將不會被徵收關稅，因而激勵台積電股價7日大漲4.8%、收1,180元，創下歷史新高紀錄。

聯發科方面，法人指出，目前該公司直接輸美產品僅占 10%，主要包括手機晶片、物聯網晶片、車用晶片等。現在先進製程投片都在台積電進行，首批 2奈米晶圓將於今年9月進行，涵蓋高效能計算和雲端 AI 產品。

由於台積電於美國設廠，法人預估對聯發科的影響甚微，即使悲觀假設聯發科未能有效取得台積電產能，但根據試算，對聯發科營收的直接影響，最多也僅約 3%左右，影響相當有限，因此法人預期聯發科未來維持穩健成長態勢不變。

美國 台積電 聯發科

延伸閱讀

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

不怕半導體關稅！台積電股價勁揚 法人點名這族群有望同步受惠

相關新聞

外資爆買432億！三大法人注資497億 台積電收1180天價、市值飆30.6兆

川普公布半導體關稅100%，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股雙漲逾4.5%領攻，除了再創21千金...

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，其中已赴美設廠的將獲得豁免，此消息一出，激勵台股7日開高走高，早盤以23,7...

不怕半導體關稅！台積電股價勁揚 法人點名這族群有望同步受惠

川普提前宣布半導體關稅，目前台積電（2330）盤中股價大漲近5%，頗有利空出盡的味道，法人預期台積電不僅將擴大美國投資，...

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

川普宣布對半導體產品課徵100%關稅，台股7日以利空出盡解讀，台積電（2330）點火領軍指數強攻24,000關。千金股全...

三星年底停供DDR4計畫喊卡 華邦電、南亞科、威剛等股價齊挫

台股7日大漲，盤中一度衝達衝達24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進，電子股占大盤成交比重達74%，半...

無人機＋鴻海光環加持 東元爆量衝人氣前10大、電機股跟進走強

台股7日由台積電（2330）強勢領漲，一度衝破24,000點大關。電機股東元（1504）在搶進無人機與結盟鴻海（2317...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。