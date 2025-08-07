快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

智邦財報／上半年每股大賺18.18元 外資目標價拉高至1170元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）董事會通過上半年財報，第2季每股純益9.01元，每股純益達18.18元，外資看好下半年營運亮眼，既有客戶及新客戶出貨推升成長，目標價從原本850元提升至1,170元。

智邦今日股價跟著大盤大漲走勢，上漲74元，收975元，漲幅達8.21%，股價再創歷史新高。

智邦科技7日召開董事會，會中通過承認114年第2季與上半年合併財務報表。

智邦第2季合併營收606.05億元，季增41.8%，年增148.3%，營業毛利108.55億元，季增26.2%，年增109.4%，毛利率17.9%，低於第1季的20.1%，合併營業利益81.16億元，季增37.4%，年增166.3%，稅後純益為50.32億元，季減1%，年增94.9%，單季每股純益9.01元，為同期新高，歷史次高。

智邦科技114年上半年合併營收為1,033.55億元，年增138.9%，營業毛利194.58億元，年增113.4%，毛利率18.82%，低於去年同期21.1%，營業利益為140.22億元，年增182.2%，稅後純益為101.59億元，年增110.6%，每股純益18.18元。

最新美系外資報告指出，智邦第2季受匯率影響，但第3季起AI加速器穩健成長，新一代產品將推升ASP（產品平均單價），加上800G網路交換器滲透率續持續擴大，而智邦既有及新客戶合作持續擴大，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，也可望年底前開始出貨，推升第3季營收可望續創新高。

美系外資維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1,170元，外資目標價首次突破千元大關。

外資 智邦科技

延伸閱讀

半導體關稅將底定 大盤多空震盪

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

全民權證／智邦 選逾四個月

全民權證／智邦 挑逾四個月

相關新聞

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

精誠第2季EPS 2.24元 零壹1.69元

資服大廠精誠（6214）、零壹（3029）昨（6）日同步公告第2季財報，精誠單季稅後純益6.35億元，為近五季高點，季增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。