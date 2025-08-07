環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
環球晶受到旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停。圖／聯合報系資料照片
環球晶（6488）7日由於受到旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並一路鎖死至終場，表現相當強勢，成為市場投資人關注的焦點。

蘋果為響應美國總統川普「美國製造」的政策，宣布將再加碼投資美國1,000億美元，同時強化與半導體供應鏈在美國製造的能力，除台廠台積電（2330）外，還特別點名將與環球晶美國子公司GWA展開全新的合作。

儘管環球晶第2季仍未見明顯好轉，因而法人圈多給予「中立」或「區間操作」的投資建議，但由於最壞情況已過，加上美國子公司打入蘋果供應鏈、並躍居蘋果千億美元投資計劃的要角，因而仍激勵多頭搶進，帶動股價直衝漲停表現強勢。

美國 漲停 環球晶 蘋果供應鏈

