外資爆買432億！三大法人注資497億 台積電收1180天價、市值飆30.6兆

川普公布半導體關稅100%，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股雙漲逾4.5%領攻，除了再創21千金新紀錄，漢唐（2404）、辛耘（3583）、均豪（5443）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）、均華（6640）、信紘科（6667）等半導體設備廠也剽悍漲停，激勵大盤指數一度飆漲603.18點、攀上24,050.54點；但，盤中傳出三星不停供DDR4，華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）等紛紛走弱，加上尾盤賣單調節定穎投控（3715）、神達（3706）、亞光（3019）、長榮航太（2645）、精成科（6191）等，終場漲點減至556.41點、收24,003.77點，成交值放大至4,529.77億元，三大法人大舉買超497.53億元。

統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超432.39億元，投信買超9.94億元；自營商買超（合計）55.19億元，其中自營商（自行買賣）買超4.42億元、自營商（避險）買超50.77億元。

觀察成交值前五大個股，台積電成交達717.75億元，展現權王威力，市值達30.6兆元；股價表現除定穎投控開高收低外、其餘皆漲。依序為：台積電717.75億元，股價漲4.89%、收1,180元；鴻海225.82億元，股價漲4.57%、收194.5元；定穎投控125.35億元，股價漲-0.43%、收92元；新盛力（4931）102億元，股價漲9.73%、收141元；光寶科（2301）95.62億元，股價漲3.38%、收137.5元。

觀察成交量超過10萬張個股有7檔，其中元大台灣50（0050）與元大台灣50反1（00632R）分居第三及第六大量，股價表現3漲4跌。依序為：富喬（1815）成交133,208張，股價漲2.64%、收54.4元；定穎投控成交132,889張，股價跌0.43%、收92元；元大台灣50成交125,682張，股價漲2.84%、收52.45元；鴻海成交116,542張；神達成交112,056張，股價跌0.49%、收81.5元；元大台灣50反1成交106,891張，股價跌2.43%、收20.08元；台新金（2887）成交104,792張，股價跌0.6%、收16.6元。

統計今日收漲停個股有26檔，其中以新盛力成交7.5萬餘張最熱門，尖點（8021）成交5.1萬餘張居次，TPK-KY（3673）、立積（4968）、IET-KY（4971）、均豪（5443）、展達（3447）也有超過萬張以上的成交量；此外，有別於前幾日中低價族群當道，今日漲停股中，股價百元以上個股有16檔，包含健策（3653）、AES-KY（6781）兩檔千金俱樂部成員。