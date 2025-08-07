台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高
美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，其中已赴美設廠的將獲得豁免，此消息一出，激勵台股7日開高走高，早盤以23,717點開出，終場收24,003點，上漲556點，漲幅2.37%，成交量4529億元。櫃買則收239點，上漲3點，台積電（2330）收1180元，上漲55元。
盤面上以類股來看居家生活、半導體、其他電子、生技醫療、網通、電零組、電機機械、電器電纜等較為強勢，另外電子通路、化工、運動休閒、金融保險、橡膠工業等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海（2317）、新盛力（4931）、光寶科（2301）、台達電（2308）、大量（3167）、智邦（2345）、富喬（1815）、聯發科（2454）、川湖（2059）、金居（8358）、廣達（2382）、京元電子（2449）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、順達（3211）、信驊（5274）、東元（1504）、台燿（6274）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、旺矽（6223）、尖點（8021）、元太（8069）等。
而量大弱勢的則有，定穎投控、環宇-KY（4991）、神達（3706）、佳能（2374）、亞光（3019）、精成科（6191）、南亞科（2408）、長榮（2603）、新日興（3376）、聯詠（3034）、第一金（2892）、聯電（2303）、鴻準（2354）、兆豐金（2886）、華星光（4979）、台新金（2887）等。
統一投顧表示，川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但點名台積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電ADR盤後上漲逾2%；蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。
