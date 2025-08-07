不怕半導體關稅！台積電股價勁揚 法人點名這族群有望同步受惠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。本報資料照片 黃仲裕

川普提前宣布半導體關稅，目前台積電（2330）盤中股價大漲近5%，頗有利空出盡的味道，法人預期台積電不僅將擴大美國投資，為獲取更多稅務優惠，也將建廠加速，可能讓大量資本支出提前至2025-2026年，台廠相關供應鏈，如設備廠等也將同步受惠。

法人表示，川普提前宣布擬課徵100%半導體關稅，目前台積電亞利桑那廠生產成本約莫比台灣僅高20%左右，台積電除既有的650億美元投資，3月宣布再追加1,000億美元，合計1,650億美元用於新建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心，為呼應最新的半導體關稅，勢必將再加碼投資，總金額上看3,000億美元。

法人指出，漢唐（2404）與亞翔（6139）均是台積電美國建廠重要夥伴，業務範圍涵蓋無塵室、機電工程等，台積電美國二廠正積極推進中，經過一廠的磨合訓練，二廠建置進度有望超前，目前漢唐在手訂單超過1,300億元，亞翔半導體在手訂單則超過1,300億元，未來2-3年將陸續轉化營收，營運動能強勁，台積電持續加碼美國投資，有利台灣相關廠務工程概念股。

