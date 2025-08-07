下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達晉榜 智邦創高預備接力

川普宣布對半導體產品課徵100%關稅，台股7日以利空出盡解讀，台積電（2330）點火領軍指數強攻24,000關。千金股全面走揚，帶動台股寫下史上首見的「21千金」紀錄，奇鋐（3017）、富世達雙雙晉升千金俱樂部，氣勢如虹。

奇鋐6日以1,005元首次挺進千金行列，今日盤中再創新天價，最高衝上1,040元；旗下散熱模組大廠富世達亦於午盤站上1,005元，睽違七個多月後重返千金之列。據美系外資最新報告指出，持續看好奇鋐2025至2027年獲利動能，維持「優於大盤」評等，並將目標價上調至1,150元；富世達目標價喊至1,060元。

除千金股火力全開外，台股也浮現四檔潛力「千金預備軍」，包括智邦（2345）、漢唐（2404）、貿聯-KY（3665）、精測（6510）等4檔900元俱樂部成員皆同步上攻，動能蓄勢待發。

其中又以智邦、漢唐表現最搶眼。智邦7月合併營收229.9億元，雖月減6.3%，但仍創同期新高、歷史次高，年增達163.4%；累計前7月營收達1,263.5億元、年增143%。法人預期，第3季營收有望雙位數季增。

隨著博通推出最新高階網路晶片「Jericho4」，智邦也將同步推新品，搶食資料中心網路升級大餅。今日盤中股價強勢上攻至986元，改寫新天價。

另，漢唐第2季繳出亮眼成績單，單季合併營收147.85億元，為六季來高點，季增28.4%、年增30%；上半年合併營收263.03億元，年增11.3%，創歷年同期次高。在手訂單更一舉衝上1,322億元、創新高紀錄，且台灣訂單占比約三分之一，顯示海外動能已全面啟動。法人看好其2025年營收持續成長可期。