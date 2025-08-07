三星年底停供DDR4計畫喊卡 華邦電、南亞科、威剛等股價齊挫

台股7日大漲，盤中一度衝達衝達24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進，電子股占大盤成交比重達74%，半導體類股盤中漲幅逾4%，但受到三星原預計年底停供DDR4計畫喊卡的消息衝擊，多檔記憶體股卻下挫的表現，華邦電（2344）、南亞科（2408）、創見（2451）、威剛（3260）等盤中下跌。

全球記憶體龍頭三星原訂今年底停供DDR4，但相關計畫出現變化，南韓媒體《The Elec》報導指出，近期DDR4報價飆漲，在獲利誘因提高的情況下，三星停供DDR4計畫喊卡，將遞延至2026年底實行。

由於三星停供DDR4計畫出現遞延，市場擔心，原本因三星等大廠退場所帶動的DDR4現貨價飆漲行情恐出現反轉，南亞科、華邦電、威剛、晶豪科（3006）等記憶體廠恐都將面臨壓力。

美國總統川普宣布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但豁免將產線遷回美國的企業，台股232條款的利空出盡，7日由權王台積電（2330）領軍上攻，一度大漲逾600點，盤中上漲超過500點；電子類股中，由半導體類股的表現最為搶眼。

但受到三星年底將不停供DDR4的消息影響，華邦電開高走低，盤中跌幅逾2%；南亞科盤中下跌逾1%；創見及威剛也下跌逾1%；不過，晶豪科盤中上漲逾1%，品安（8088）也守住紅盤。