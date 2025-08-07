無人機＋鴻海光環加持 東元爆量衝人氣前10大、電機股跟進走強

台股7日由台積電（2330）強勢領漲，一度衝破24,000點大關。電機股東元（1504）在搶進無人機與結盟鴻海（2317）開拓AI資料中心等雙題材加持下，盤中成交量暴衝至6萬張以上、擠進台股前十大，股價續漲、一度逼近60元關卡，帶動大量漲逾4.5%，中砂（1560）、華城（1519）、亞力（1514）、高力（8996）、大同（2371）等同步走揚，成為今日傳產股領頭羊。

近期白宮為落實川普政府「奪回美國無人機主導權」的行政命令，公布新版無人機產業政策，主軸聚焦安全、國安與產業主權。業界分析，由於中國企業掌控全球近九成無人機市占，美國政策導向扶植本土製造與技術供應鏈，勢將加速全球市場重組。法人預期，美國商用無人機市場在政策推動下將釋出龐大需求，為供應鏈注入成長動能。

法人看好東元（1504）長期在馬達動力技術的深厚實力，產品廣泛應用於工業、家電與電動載具，進一步切入無人機馬達模組市場屬技術延伸的自然布局。特別是在推進輕量化與高效率驅動方案上，具備技術優勢與彈性量產能力。

此外，東元與鴻海日前透過換股結盟強化策略合作，不僅共同鎖定AI資料中心商機，法人也看好雙方未來將結合東元在電機與動力模組的核心能力，以及鴻海在系統整合、製造與全球客戶網絡的優勢，擴大布局北美無人機市場與AI應用供應鏈。若未來美國針對本土無人機設計及製造要求更高在地化比重，台廠有望迎來轉單與技術合作機會。

市場高度關注鴻海將於8月14日召開的第2季法說會，法人預期屆時可望揭露更多合作細節。多家外資券商也看好鴻海與東元具備高度互補綜效，聯盟效應有望成為中長線新動能來源，對雙方評價持正向看法。