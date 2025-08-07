大摩重申台積電目標價1,388元 看好可豁免川普晶片關稅

美國總統川普宣布晶片關稅稅率100%後，台積電今（7）日在台北股市盤中大漲，也帶動台北股市上攻。摩根士丹利（大摩）說，基於台積電對美國晶圓廠的投資承諾，應該會得到美國半導體關稅的豁免或寬限，情況比大多數投資人原本擔心的要好。

大摩分析師Charlie Chan在分析報告中指出，台積電目前仍保有公司要在2030年之，對美國事業投資1,650億美元的資本支出計畫。此一投資規劃，讓台積電理應可以豁免川普政府的半導體關稅，或是取得寬限期。

他認為，一旦台積電能夠豁免或享有寬限期，就能減輕需求會受到影響的擔憂。

大摩對台積電股票的投資評級維持在「加碼」，目標價台幣1,388元。

對於台灣的聯華電子、世界先進以及中國大陸中芯國際這些成熟製程晶片製造商，是否會被課川普晶片關稅，則尚不明朗。因為美國在成熟製程領域，本土的德州儀器等製造商可以自給自足。