台股利空出盡朝新高挺進 分析師點名這些族群放心買

美國總統川普宣布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但豁免將產線遷回美國的企業，台股232條款的利空出盡，由權王台積電（2330）領軍上攻，盤中一度衝達24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進；投資人關心這時候可不可以勇敢進場？要買什麼？分析師直言，不確定因素消除就是利多，可以鎖定強者恆強、低位階題材股布局，點名包括AI伺服器、交換器、散熱、PCB、PA、電源供應器、半導體設備股等都看好。

美國總統川普周三宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業，川普表示，「但對於像蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你正在美國建造或已經承諾建造，毫無疑問，承諾在美國建造，就不會徵收」。

消息傳出後，台積電ADR盤後翻紅，台積電7日以1,160元開高後衝上1,180元，上漲55元，漲幅4.89%，創下歷史新高，市值衝達30兆6,004億元，台積電大漲，影響大盤指數約469點；鴻海（2317）也大漲，盤中衝達195元，創今年來新高，上漲9元，漲幅4.84%，影響大盤指數約41點。

台積電大漲也帶動相關概念股的表現，弘塑（3131）一度衝達漲停1,465元，盤中漲幅逾6%；辛耘（3583）也一度衝上漲停373元， 盤中漲幅逾9%；漢唐（2404）亮出910元漲停紅燈；萬潤（6187）漲幅逾半根停板。

證券分析師張陳浩表示，包括美國、日本、英國等股市今年來漲幅都超過10%，且頻頻創高，反觀台股，今年來還未創高，在232條款利空出盡，台股7日強漲，在不確定因素消除下，9月還有降息的預期，一旦Fed降息，台股還有更高點的機會。

張陳浩認為，看好台股還會創高，布局可鎖定強者恆強的強勢股、低位階題材股兩大主軸；以川普祭出100%半導體關稅來逼迫企業在美國投資設廠的情況來看，短時間內大量設廠，半導體設備廠看好，可以放心布局，相關個股也具低位階特點，包括萬潤、弘塑、辛耘、漢唐等都可以留意。

張陳浩同時點名AI族群，領頭羊當然是台積電，但不用追高，可以等量縮整理時進場買進；看好相關的AI股還有伺服器的鴻海、廣達、緯穎、技嘉；交換器的智邦、金像電；PCB的台光電、聯茂、台燿；電源供應器的台達電、光寶科；ABF的欣興、景碩、南電；PA的全新、宏捷科、穩懋。