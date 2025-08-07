20千金齊漲！台積鏈火力全開 信驊、川湖、奇鋐創高還有3檔閃紅燈

川普宣布半導體關稅100%，市場以利空出盡解讀，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）雙漲逾4%喊衝，大盤一度站上兩萬四千關。20千金也全面走高，成為台股強力助攻軍團，其中又以台積電、川湖（2059）、奇鋐（3017）齊創新天價，弘塑（3131）、健策（3653）、AES-KY（6781）觸及漲停，表現最為搶眼。

台積電7日以1,160元開高後，一路衝上1,180元創新高、漲幅達4.89%，市值攀上30兆6,004億元，並同步點火千金族群中的設備相關族群全面揚升。弘塑率先衝上漲停1465元，健策也跟上亮燈觸及1455元；川湖放量漲逾8%，目前暫高見3050元、創新天價；另，股王信驊（5274）漲逾6%，一舉躍過5日、10日線，股后世芯-KY（3661）漲逾2.5%，帶動力旺漲逾6%，祥碩（5269）、嘉澤（3533）、旺矽（6223）、創意（3443）、穎崴（6515）、緯穎（6669）亦連袂揚升。美系外資在關稅出爐後也初具最新報告，報告中指出，台積電在美布局有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及首選，目標價維持1,388元。

另，川湖第2季受匯損衝擊，業外損失高達20.68億元，侵蝕逾兩個股本獲利，單季稅後純益大減至6.14億元、為六季來低點，季減75%、年減57.8%，每股純益6.45元。而最新公布7月營收14.06億元，創歷史次高，月增1.48%，年增58.79%；前7月營收95.89億元，年增79.57%。

川湖在全球伺服器滑軌領域處於領先地位，目前產能利用率已達100%，但透過增加人工作業班次，利用率仍可提升至約160%，因此，短期內仍具備足夠產能支援成長。而美國新產能正在建設中，預計將於2026年上半年啟用。

奇鋐早盤股價再創1,040元新高。奇鋐第2季營收超預期，主因GB200量產推動水冷板出貨持續成長、AWS機構件出貨量供不應求。其中，伺服器單季營收占比已經超過50%，且AI伺服器營收占比已達總營收約35%，帶動產品組合持續轉佳。外資上調2025年、2026年及2027年的獲利預估7%、12%和13%。

弘塑第2季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益7.05元，創歷年同期新高；累計上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2％，每股純益15.79元。

弘塑表示，目前設備訂單能見度已排至2026年上半年。而受惠於AI、高性能運算及高階智慧型手機等需求增加，先進封裝技術與需求持續升溫，且公司是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商，將穩步擴產。