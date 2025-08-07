快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

20千金齊漲！台積鏈火力全開 信驊、川湖、奇鋐創高還有3檔閃紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。（AI生成）
股市示意圖。（AI生成）

川普宣布半導體關稅100%，市場以利空出盡解讀，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）雙漲逾4%喊衝，大盤一度站上兩萬四千關。20千金也全面走高，成為台股強力助攻軍團，其中又以台積電、川湖（2059）、奇鋐（3017）齊創新天價，弘塑（3131）、健策（3653）、AES-KY（6781）觸及漲停，表現最為搶眼。

台積電7日以1,160元開高後，一路衝上1,180元創新高、漲幅達4.89%，市值攀上30兆6,004億元，並同步點火千金族群中的設備相關族群全面揚升。弘塑率先衝上漲停1465元，健策也跟上亮燈觸及1455元；川湖放量漲逾8%，目前暫高見3050元、創新天價；另，股王信驊（5274）漲逾6%，一舉躍過5日、10日線，股后世芯-KY（3661）漲逾2.5%，帶動力旺漲逾6%，祥碩（5269）、嘉澤（3533）、旺矽（6223）、創意（3443）、穎崴（6515）、緯穎（6669）亦連袂揚升。美系外資在關稅出爐後也初具最新報告，報告中指出，台積電在美布局有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及首選，目標價維持1,388元。

另，川湖第2季受匯損衝擊，業外損失高達20.68億元，侵蝕逾兩個股本獲利，單季稅後純益大減至6.14億元、為六季來低點，季減75%、年減57.8%，每股純益6.45元。而最新公布7月營收14.06億元，創歷史次高，月增1.48%，年增58.79%；前7月營收95.89億元，年增79.57%。

川湖在全球伺服器滑軌領域處於領先地位，目前產能利用率已達100%，但透過增加人工作業班次，利用率仍可提升至約160%，因此，短期內仍具備足夠產能支援成長。而美國新產能正在建設中，預計將於2026年上半年啟用。

奇鋐早盤股價再創1,040元新高。奇鋐第2季營收超預期，主因GB200量產推動水冷板出貨持續成長、AWS機構件出貨量供不應求。其中，伺服器單季營收占比已經超過50%，且AI伺服器營收占比已達總營收約35%，帶動產品組合持續轉佳。外資上調2025年、2026年及2027年的獲利預估7%、12%和13%。

弘塑第2季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益7.05元，創歷年同期新高；累計上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2％，每股純益15.79元。

弘塑表示，目前設備訂單能見度已排至2026年上半年。而受惠於AI、高性能運算及高階智慧型手機等需求增加，先進封裝技術與需求持續升溫，且公司是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商，將穩步擴產。

營收 弘塑 台股 關稅 漲停 台積電 半導體

延伸閱讀

從台積電菁英到洩密嫌犯…工程師身分遭起底 業界嘆：自毀前程

台積電2奈米機密外洩！網憂「護國神山被掏空」：該取消遠端辦公

又幫台積電加碼？川普：台積電擬投資2000億美元

川普3,000億美元說 美國製造被加碼 台積低調

相關新聞

三星年底停供DDR4計畫喊卡 華邦電、南亞科、威剛等股價齊挫

台股7日大漲，盤中一度衝達衝達24,050.54點，大漲603.17點，朝歷史新高挺進，電子股占大盤成交比重達74%，半...

無人機＋鴻海光環加持 東元爆量衝人氣前10大、電機股跟進走強

台股7日由台積電（2330）強勢領漲，一度衝破24,000點大關。電機股東元（1504）在搶進無人機與結盟鴻海（2317...

台股利空出盡朝新高挺進 分析師點名這些族群放心買

美國總統川普宣布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但豁免將產線遷回美國的企業，台股232條款的利空出盡，由權...

20千金齊漲！台積鏈火力全開 信驊、川湖、奇鋐創高還有3檔閃紅燈

川普宣布半導體關稅100%，市場以利空出盡解讀，台股7日由台積電（2330）、鴻海（2317）雙漲逾4%喊衝，大盤一度站...

台積電衝上1180元天價 台股勁揚逾600點突破24000點

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，市場解讀為台積電利多消息，台積電股價應聲衝上1180元...

川普宣布半導體關稅100% 豁免在美國設廠者 台積電飆1180元天價

美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免將產線遷回美國的企業，台積電ADR盤後翻紅，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。