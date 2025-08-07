台積電衝上1180元天價 台股勁揚逾600點突破24000點

美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，市場解讀為台積電利多消息，台積電股價應聲衝上1180元，大漲55元，創下新天價；鴻海也創波段新高，挑戰200元關卡，帶動台股加權指數突破24000點至24050.54點，創下今年以來新高，上漲逾600點。

截至10點31分左右，電子股上漲3.26%、金融股下跌0.39%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.63%。

觀察電子權值股盤中表現，台積電氣勢如虹，開高走高衝至1180元；鴻海上漲8元至194元；聯發科股價為1355元，上漲35元。

另外，矽晶圓大廠環球晶旗下美國子公司與蘋果公司（Apple）建立全新的供應鏈合作夥伴關係，今天股價以375元衝上漲停；其他半導體矽晶圓概念股中，包括中美晶、嘉晶盤中股價分別上漲逾6%、近4%。

資金也湧入先進封裝設備供應鏈概念股，均豪、聖暉分別以96.3元、543元攻上漲停。鈦昇與亞翔股價同樣強勢表態。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，美國總統川普宣布半導體關稅100%，在美國設廠者可豁免，市場對於不確定因素釋懷，但後續仍要觀察關稅細節；由於台積電在美國設廠，有望豁免高額關稅，今天台股由台積電領軍，最重要的是空單回補，也讓台股突破24000點。