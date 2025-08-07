川普喊課100%晶片關稅 台積電在美設廠利多發酵、股價創歷史天價

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

受到美國前總統川普宣布對進口半導體課徵100%關稅、但對「在美建廠」企業提供豁免的政策激勵，台積電（2330）7日股價早盤飆升至1,180元，創下歷史新高，單日大漲逾4.8%，市值隨之突破新台幣30兆元大關，達約30.6兆元，激勵半導體族群全面強彈。

川普於當地時間6日公開表示，若企業願意在美國設廠或已明確承諾投資，就可豁免高額關稅。他直言：「換句話說，我們會對晶片與半導體加徵大約100%的關稅，但如果你正在美國建廠、創造就業機會，就不會被課稅。」彭博與《紐約郵報》指出，此一政策明顯有利於蘋果與台積電等積極加碼美國設廠的科技巨頭。

台積電今年3月甫宣布追加對美國投資1,000億美元，總投資金額上看1,650億美元，在亞利桑那興建6座晶圓廠、2 座先進封裝廠與1座研發中心，成為川普口中「在美建廠」企業的代表，市場高度預期將名列關稅豁免名單。

不過，目前白宮尚未針對「台積電是否獲豁免」做出明確說明。但市場情緒明顯轉趨樂觀，法人認為，在AI、高效能運算（HPC）與國際地緣政治趨勢助攻下，台積電受惠於美國製造政策的利基將更加明確，股價反映市場對其全球供應鏈戰略與政策紅利的肯定。

